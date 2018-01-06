Учені розробили фільтр для фотографій, що перешкоджає розпізнаванню осіб

Вчені придумали алгоритм, який заважає розпізнаванню осіб, а також порушує пошук на основі зображень, ідентифікацію осіб, оцінку емоцій та етнічної приналежності

Дослідники U of T Engineering на чолі з професором Пархамом Аарабі та аспірантом Авішеком Босе придумали спосіб, за допомогою якого можна перешкодити розпізнаванню, запам’ятовування та аналізу осіб людей.

Вчені використовували глибоку методику навчання - змагальне тренування - в якій два алгоритму штучного інтелекту протистоять один одному. Одна нейромережа вчених працювала для ідентифікації, інша - намагалася порушити розпізнавання осіб.

Результатом став Instagram-подібний фільтр, який можна застосовувати до фотографій для захисту конфіденційності. Його алгоритм змінює конкретні пікселі на зображенні та робить це майже непомітно для людського ока.

Аарабі та Босе перевірили систему на 600 людях різної етнічної приналежності з їх фотографіями в різних умовах освітленості та навколишнього середовища. Виявилося, що їхня система може зменшити частку визначення осіб зі 100% до 0,5%.

Нова технологія також порушує пошук на основі зображень, оцінку емоцій та етнічної приналежності та всі інші атрибути на основі зовнішності й міміки, які можуть бути визначені автоматично. Незабаром вчені хочуть зробити свою розробку загальнодоступною.