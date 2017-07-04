Удар по Сирії може стати лише початком, - Маккейн
Таке переконання голова комітету Сенату США з питань Збройних сил Джон Маккейн висловив в інтерв'ю телеканалу Fox News.
"Я маю сподівання, що ми могли би поновити нашу підтримку Вільної сирійської армії, встановити заборонені для польотів зони та просунутися вперед. Це (ракетний удар – ред.) дуже важливий сигнал, але це початок відходу від провальної політики, яка тривала протягом восьми років", - зауважив сенатор.
Маккейн також підкреслив, що президент Трамп, віддавши наказ про застосування зброї, довірився "найсильнішій" команді з питань національної безпеки.
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Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.
Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.
Командування сирійської опозиції, яке базується на територіях найбільш постраждалих від хімічної атаки, привітало ракетний удар нанесений США і висловило надію на те, що такий крок стане "поворотною точкою" у війні.
У свою чергу Дональд Трамп назвав ракетний удар по авіабазі в Сирії національним інтересом США.
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