Ударна група американських ВМС вирушила у бік Близького Сходу Загальна чисельність екіпажів кораблів перевищує 6,5 тис. людей

Ударна група американських кораблів на чолі з авіаносцем "Гаррі Трумен" вирушає з військово-морської бази Норфолк в штаті Віргінія і попрямує у бік Близького Сходу

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". У бойову групу, окрім самого авіаносця, входять ракетний крейсер "Нормандія", а також ракетні есмінці - "Арлі Берк", "Балклі", "Форест Шерман" і "Фаррагут". Також пізніше до групи приєднаються есмінці "Джейсон Данхем" і "Салліванс". Загальна чисельність екіпажів кораблів перевищує 6,5 тис. людей. Нагадаємо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей. Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою. У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена. Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.

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