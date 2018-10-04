Ударна група американських ВМС вирушила у бік Близького Сходу
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
У бойову групу, окрім самого авіаносця, входять ракетний крейсер "Нормандія", а також ракетні есмінці - "Арлі Берк", "Балклі", "Форест Шерман" і "Фаррагут". Також пізніше до групи приєднаються есмінці "Джейсон Данхем" і "Салліванс".
Загальна чисельність екіпажів кораблів перевищує 6,5 тис. людей.
Нагадаємо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.
Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.
У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.
Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее
- Об коррупционной солидарности