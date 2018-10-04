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Ударна група американських ВМС вирушила у бік Близького Сходу

Загальна чисельність екіпажів кораблів перевищує 6,5 тис. людей
Ударна група американських кораблів на чолі з авіаносцем "Гаррі Трумен" вирушає з військово-морської бази Норфолк в штаті Віргінія і попрямує у бік Близького Сходу
Ударна група американських ВМС вирушила у бік Близького Сходу

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У бойову групу, окрім самого авіаносця, входять ракетний крейсер "Нормандія", а також ракетні есмінці - "Арлі Берк", "Балклі", "Форест Шерман" і "Фаррагут". Також пізніше до групи приєднаються есмінці "Джейсон Данхем" і "Салліванс".

Загальна чисельність екіпажів кораблів перевищує 6,5 тис. людей.

Нагадаємо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.

Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.

Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.

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10 04 2018 23:42
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