УДО хоче заборонити нардепам приносити в Раду небезпечні предмети

Гелетей зазначив, що дискусії з керівництвом парламенту з цього приводу вже були

Управління державної охорони (УДО) просить керівництво Верховної Ради заборонити народним депутатам проносити в парламент небезпечні предмети.

Про це заявив начальник УДО Валерій Гелетей, коментуючи телеканалу "112 Україна" застосування димової шашки у сесійній залі парламенту.

"Запалення димової шашки – негативний приклад для всіх, але, разом із тим, це є предметом вирішення дуже важливого питання щодо тих повноважень, які мають народні депутати", – сказав він.

"Всі без винятку громадяни, які проходять через пости охорони у Верховній Раді, проходять догляд речей як особисто охоронцями, так і технічними засобами – за винятком народних депутатів. І кожен із них чітко знає статтю 17, частину 3, що огляд і перевірка речей депутата забороняються", – пояснив Гелетей.

Він наголосив, що "це сталося тільки тому, що право народного депутата дає йому безперешкодно заходити у Верховну Раду без будь-якого контролю".

Гелетей зазначив, що дискусії з керівництвом парламенту з цього приводу вже були.

"На сьогодні діє постанова від 2 червня 1995 року, яка забороняла принесення зброї, боєприпасів, вибухонебезпечних речовин до Верховної Ради. І є правова колізія: ця постанова забороняла, а статус народного депутата їм дозволяє", – заявив він.

"Тому Управління державної охорони буде ініціювати – уже ініціює лист-звернення про те, щоб народні депутати прийняли постанову Верховної Ради про заборону заносити у сесійну залу, у Верховну Раду всі предмети, які заборонені або вилучені з серійного обігу", – повідомив Гелетей.

"І щоб ця постанова була прийнята – щоб ми могли змінити інструкцію, яка підписана між керівництво Верховної Ради і Управлінням держохорони, і щоб ми діяли відповідно до цієї інструкції", – пояснив він.

За словами Гелетея, в даному випадку Управління держохорони є "заручником": "Ми можемо діяти виключно у межах закону і в межах своїх повноважень, а закон нам не дозволяє".

Як повідомляв iPress.ua, депутат Верховної Ради Юрій Левченко під час ранкового пленарного засідання кинув димову шашку в залі засідань.

На його думку, парламент вчинив антиконституційно, прийнявши законопроект №7164 про продовження терміну дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу.

Депутати Верховної Ради Юрій Левченко і Семен Семенченко перед тим, як запалити димову шашку в залі засідань вивчали у туалеті, як вона горить.