УДО хоче заборонити нардепам приносити в Раду небезпечні предмети
Про це заявив начальник УДО Валерій Гелетей, коментуючи телеканалу "112 Україна" застосування димової шашки у сесійній залі парламенту.
"Запалення димової шашки – негативний приклад для всіх, але, разом із тим, це є предметом вирішення дуже важливого питання щодо тих повноважень, які мають народні депутати", – сказав він.
"Всі без винятку громадяни, які проходять через пости охорони у Верховній Раді, проходять догляд речей як особисто охоронцями, так і технічними засобами – за винятком народних депутатів. І кожен із них чітко знає статтю 17, частину 3, що огляд і перевірка речей депутата забороняються", – пояснив Гелетей.
Він наголосив, що "це сталося тільки тому, що право народного депутата дає йому безперешкодно заходити у Верховну Раду без будь-якого контролю".
Гелетей зазначив, що дискусії з керівництвом парламенту з цього приводу вже були.
"На сьогодні діє постанова від 2 червня 1995 року, яка забороняла принесення зброї, боєприпасів, вибухонебезпечних речовин до Верховної Ради. І є правова колізія: ця постанова забороняла, а статус народного депутата їм дозволяє", – заявив він.
"Тому Управління державної охорони буде ініціювати – уже ініціює лист-звернення про те, щоб народні депутати прийняли постанову Верховної Ради про заборону заносити у сесійну залу, у Верховну Раду всі предмети, які заборонені або вилучені з серійного обігу", – повідомив Гелетей.
"І щоб ця постанова була прийнята – щоб ми могли змінити інструкцію, яка підписана між керівництво Верховної Ради і Управлінням держохорони, і щоб ми діяли відповідно до цієї інструкції", – пояснив він.
За словами Гелетея, в даному випадку Управління держохорони є "заручником": "Ми можемо діяти виключно у межах закону і в межах своїх повноважень, а закон нам не дозволяє".
Як повідомляв iPress.ua, депутат Верховної Ради Юрій Левченко під час ранкового пленарного засідання кинув димову шашку в залі засідань.
На його думку, парламент вчинив антиконституційно, прийнявши законопроект №7164 про продовження терміну дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу.
Депутати Верховної Ради Юрій Левченко і Семен Семенченко перед тим, як запалити димову шашку в залі засідань вивчали у туалеті, як вона горить.
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