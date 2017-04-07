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УГКЦ відлучила від церкви одруженого священика за другий шлюб

Відтак, Руслану Ваврику заборонено приймати Таїнство Євхаристії, брати участь у Божественній Літургії та перебувати в храмі під час публічних богослужінь
У Коломиї позбавили сану священика за те, що він уклав заборонене подружжя – тобто одружився вдруге, хоч не був розлучений із попередньою дружиною.
УГКЦ відлучила від церкви одруженого священика за другий шлюб Фото: zaxid.net

Інформація про злочин священика Руслана Ваврика надійшла до них ще 26 травня 2016 року, тоді й розпочалось розслідування цього випадку, - повідомляє ZAXID.NET з посиланням на прес-службу Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ.

Колегія суддів даного Церковного Трибуналу, зважаючи на правові і фактичні аргументи, 6 червня 2017 року Божого винесла остаточний вирок у цій справі, наклавши на Руслана Ваврика покарання великої екскомуніки та позбавивши духовного стану.

Згідно із великою екскомунікою Руслану Ваврику заборонено приймати Таїнство Євхаристії, брати участь у Божественній Літургії та перебувати в храмі під час публічних богослужінь.

"Велика екскомуніка також забороняє приймати чи уділяти Святі Тайни, виконувати в Церкві будь-які уряди, служіння або завдання, здійснювати акти управління. Якщо ж однак така особа вчиняє подібні акти, то всі вони вважаються недійсними. Покараний прирівняний до стану мирянина, котрий є під карою великої ескомуніки з усіма наслідками цієї кари", – йдеться у повідомленні єпархії.

Варто зазначити, що покарання великою екскомунікою є найсуворішим у християнській церкві.

Нагадаємо, у Києві священик із пачкою грошей в руках ходив серед прихильників УПЦ МП на мітингу під Верховною Радою.

 
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04 07 2017 18:52
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