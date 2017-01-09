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Угода про асоціацію Україна-ЄС повністю вступила в силу

Гройсман додав, що "це — надзвичайно важливий етап двосторонніх відносин"
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що 1 вересня Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (ЄС) вступило в силу в повному обсязі.
Угода про асоціацію Україна-ЄС повністю вступила в силу Фото: uazmi.org

Про це він написав у своєму Facebook.

"Вітаю всіх українців з новою віхою нашого шляху в ЄС! Сьогодні в повному обсязі набуває чинності Угода про асоціацію між Україною і ЄС", — заявив він.

Гройсман додав, що "це — надзвичайно важливий етап двосторонніх відносин".

У липні президент України Петро Порошенко назвав схвалення Угоди про асоціацію України з ЄС "поразкою Кремля".

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила Угоду про асоціацію України і ЄС 11 липня, таким чином Європейський Союз остаточно завершив ратифікацію Угоди.

Варто відзначити, що робота над Угодою про асоціацію України і ЄС зайняла 10 років. Роботу над текстом Угоди було завершено в 2013 році, а його підписання відбулося вже в 2014 році після Революції гідності. Протягом 2014-2017 років Угоду ратифікували Верховна рада, Європарламент, а також національні парламенти всіх країн ЄС.

1 липня офіційний журнал ЄС опублікував інформацію про набуття чинності угоди про асоціацію Україна-ЄС з 1 вересня цього року

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