Угода про асоціацію Україна-ЄС повністю вступила в силу
Про це він написав у своєму Facebook.
"Вітаю всіх українців з новою віхою нашого шляху в ЄС! Сьогодні в повному обсязі набуває чинності Угода про асоціацію між Україною і ЄС", — заявив він.
Гройсман додав, що "це — надзвичайно важливий етап двосторонніх відносин".
У липні президент України Петро Порошенко назвав схвалення Угоди про асоціацію України з ЄС "поразкою Кремля".
Нагадаємо, Рада ЄС затвердила Угоду про асоціацію України і ЄС 11 липня, таким чином Європейський Союз остаточно завершив ратифікацію Угоди.
Варто відзначити, що робота над Угодою про асоціацію України і ЄС зайняла 10 років. Роботу над текстом Угоди було завершено в 2013 році, а його підписання відбулося вже в 2014 році після Революції гідності. Протягом 2014-2017 років Угоду ратифікували Верховна рада, Європарламент, а також національні парламенти всіх країн ЄС.
1 липня офіційний журнал ЄС опублікував інформацію про набуття чинності угоди про асоціацію Україна-ЄС з 1 вересня цього року
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- ВІДЕО CNN оприлюднив відео затримання в Україні шпигунів КНДР, які хотіли вкрасти ракетні технології
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків