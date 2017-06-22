Угода про асоціацію "Україна-ЄС" запрацює з 1 вересня, - Порошенко

Угода про асоціацію з ЄС запрацює 1 вересня.

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільно брифінгу з головою Європейської Ради Дональдом Туском, який транслював телеканал "112 Україна".

Нагадаємо, 15 червня Нідерланди повністю завершили ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС та передали ратифікаційну грамоту до Брюсселя.

30 травня Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Схвалення ратифікації в Сенаті залишалось останнім законодавчим кроком, який розблоковує офіційний запуск асоціації Україна-ЄС.

Після публікації у Нідерландах ратифікаційні грамоти будуть передані до Брюсселя. Після формального рішення Ради ЄС Угода про асоціацію набуде чинності.