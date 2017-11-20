Угода про асоціацію з ЄС виконана на 15%, - Порошенко
"Я хочу наголосити, що поки що Угода про асоціацію виконана на 15%. У нас попереду багато роботи", - заявив Президент, виступаючи у Дніпрі, пише "Європейська правда".
Порошенко підкреслив, що Угода залишається дорожньою картою українських реформ.
"Імплементація Угоди є передумовою для подальших кроків з євроінтеграції. Не треба питати, приймуть чи не приймуть Україну. Україна, згідно зі статтею 49 (Договору про ЄС - Ред.), має право на членство у ЄС. Але ми повинні відповідати критеріям і це вже залежить тільки від нас", - додав Порошенко.
Нагадаємо, у липні Порошенко у вступній промові на саміті Україна-ЄС зробив натяк на неприйнятність претензій окремих держав до фрази про "європейське прагнення" України.
Згідно з даними видання DW, Нідерланди виступають категорично проти включення в текст спільної заяви за підсумками саміту Україна - ЄС пункту про визнання Брюсселем європейських прагнень Києва. Опосередковано таку позицію Нідерландів підтримують Німеччина і Франція.
11 липня Рада ЄС остаточно затвердила Угоду про асоціацію з Україною та ЄС, таким чином Європейський Союз остаточно завершив ратифікацію Угоди.
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