Угода про асоціацію з ЄС виконана на 15%, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко стверджує, що Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС на 15%.

"Я хочу наголосити, що поки що Угода про асоціацію виконана на 15%. У нас попереду багато роботи", - заявив Президент, виступаючи у Дніпрі, пише "Європейська правда".

Порошенко підкреслив, що Угода залишається дорожньою картою українських реформ.

"Імплементація Угоди є передумовою для подальших кроків з євроінтеграції. Не треба питати, приймуть чи не приймуть Україну. Україна, згідно зі статтею 49 (Договору про ЄС - Ред.), має право на членство у ЄС. Але ми повинні відповідати критеріям і це вже залежить тільки від нас", - додав Порошенко.

Нагадаємо, у липні Порошенко у вступній промові на саміті Україна-ЄС зробив натяк на неприйнятність претензій окремих держав до фрази про "європейське прагнення" України.

Згідно з даними видання DW, Нідерланди виступають категорично проти включення в текст спільної заяви за підсумками саміту Україна - ЄС пункту про визнання Брюсселем європейських прагнень Києва. Опосередковано таку позицію Нідерландів підтримують Німеччина і Франція.

11 липня Рада ЄС остаточно затвердила Угоду про асоціацію з Україною та ЄС, таким чином Європейський Союз остаточно завершив ратифікацію Угоди.