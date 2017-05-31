Угода України з Туреччиною про поїздки за ID-картками набуде чинності 1 червня
У четвер, 1 червня, набуває чинності угода про взаємні поїздки громадян України і Туреччини на підставі внутрішніх паспортів у вигляді ID-карток, повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга в Twitter.
"Угода про взаємні поїздки громадян України і Туреччини за ID-картками набуває чинності з 1.06.2017. Завтра зустрічаємо перших туристів з України і назад", - написав посол.
Нагадаємо, 17 травня уряд схвалив постанову, яка дозволить громадянам України і Туреччини здійснювати взаємні поїздки за ID-картками.
Як відомо, 14 березня, під час візиту прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана в Туреччину сторони підписали угоду про внесення змін до угоди про умови взаємних поїздок громадян, що дозволить громадянам їздити за ID-картками без закордонних паспортів.
Згідно з угодою, громадяни двох країн, які користуються ID-паспортами, можуть в'їжджати та виїжджати, а також прямувати транзитом і перебувати без віз на території Туреччини й України терміном до 90 днів упродовж 180 днів.
Відзначимо, що з 2012 року візовий режим між Україною і Туреччиною скасовано. Українці з моменту в'їзду до Туреччини можуть залишатися там кожного разу не більш ніж на 60 днів, при цьому протягом 180 днів вони можуть в'їжджати в країну і виїжджати з неї за умови, що загальний термін їх перебування не перевищить 90 днів.
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