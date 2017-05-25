Угоду про обмеження видобутку нафти країни ОПЕК продовжили до 2018 року
Хоч попереднє рішення щодо скорочення середньодобових норм видобутку чорного золота країнами картелю призвело до деякої стабілізації цін на світовому ринку нафти, сьогоднішню новину ринки зустріли розчаровано. Багато гравців на біржах очікували значно довшої дії угоди щодо зменшення обсягів нафтовидобутку. Тож під час торгів на біржових майданчиках у Лондоні та Нью-Йорку було зафіксовано падіння цін на нафту. На чорне золото марки Brent ціна опустилася на 2,3 відсотка до 52,72 долара США за барель (159 літрів. - Ред.), а на провідну американську марку нафти - WTI - на 2,5 відсотка до 50,08 долара за барель, повідомляє Reuters.
Водночас стало відомо про приєднання Екваторіальної Гвінеї до картелю. Ця країна, що видобуває щодня близько 300 тисяч барелів чорного золота, стала 14-м членом організації, передає інформагенція dpa. Після Нігерії, Лівії, Алжиру, Анголи, Габону ця країна стала шостою на африканському континенті, що приєдналася до картелю.
Нагадаємо, у січні держави ОПЕК та інші великі країни, що видобувають нафту, продовжили дотримуватися планів зі скорочення видобутку нафти. З початку року видобуток "чорного золота" скоротився на 1,5 млн. барелів за добу.
У кінці 2016 року країни ОПЕК домовилися впродовж шести місяців скоротити видобуток нафти загалом на 1,2 млн. барелів за добу. Ще 11 держав, які не входять до картелю, теж зобов'язалися зменшити видобуток нафти до середини 2017 року на 558 тис. барелів за день. Серед них була і Росія. Такі заходи бути прийняті країнами, що видобувають нафту, для стабілізації цін на міжнародних ринках.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат