Угоду про обмеження видобутку нафти країни ОПЕК продовжили до 2018 року

Країни, що входять до Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), вирішили подовжити дію угоди щодо обмеження квот щоденного нафтовидобутку до березня 2018 року. Домовленості було досягнуто в четвер, 25 травня, під час засідання представників країн-членів ОПЕК у Відні.

Хоч попереднє рішення щодо скорочення середньодобових норм видобутку чорного золота країнами картелю призвело до деякої стабілізації цін на світовому ринку нафти, сьогоднішню новину ринки зустріли розчаровано. Багато гравців на біржах очікували значно довшої дії угоди щодо зменшення обсягів нафтовидобутку. Тож під час торгів на біржових майданчиках у Лондоні та Нью-Йорку було зафіксовано падіння цін на нафту. На чорне золото марки Brent ціна опустилася на 2,3 відсотка до 52,72 долара США за барель (159 літрів. - Ред.), а на провідну американську марку нафти - WTI - на 2,5 відсотка до 50,08 долара за барель, повідомляє Reuters.

Водночас стало відомо про приєднання Екваторіальної Гвінеї до картелю. Ця країна, що видобуває щодня близько 300 тисяч барелів чорного золота, стала 14-м членом організації, передає інформагенція dpa. Після Нігерії, Лівії, Алжиру, Анголи, Габону ця країна стала шостою на африканському континенті, що приєдналася до картелю.

Нагадаємо, у січні держави ОПЕК та інші великі країни, що видобувають нафту, продовжили дотримуватися планів зі скорочення видобутку нафти. З початку року видобуток "чорного золота" скоротився на 1,5 млн. барелів за добу.

У кінці 2016 року країни ОПЕК домовилися впродовж шести місяців скоротити видобуток нафти загалом на 1,2 млн. барелів за добу. Ще 11 держав, які не входять до картелю, теж зобов'язалися зменшити видобуток нафти до середини 2017 року на 558 тис. барелів за день. Серед них була і Росія. Такі заходи бути прийняті країнами, що видобувають нафту, для стабілізації цін на міжнародних ринках.