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Угоду про ЗВТ з Канадою переклали з помилкою

Через те, що угоду вже ратифіковано, внесення змін до її тексту є ускладненим
Українська версія угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою містить помилку перекладу, яка здатна ввести в оману українських імпортерів.
Угоду про ЗВТ з Канадою переклали з помилкою Фото: zn.ua

Цю інформацію "Європейській правді" повідомили гравці ринку, її підтверджує офіційний текст угоди в базах українського та канадського законодавства.

Так, в офіційному тексті угоди, який пройшов юридичну вичитку та був ратифікований парламентом, міститься додаток за назвою "Тарифний графік Канади", який, судячи з його тексту, регулює мита на канадські товари. В цьому документі перелічені "перехідні категорії (що) застосовуються для скасування та зниження ввізних мит для товарів походженням з Канади"

Водночас, англійська та французька версії цього ж документа містять таку ж таблицю, але протилежне пояснення до неї: у ній перелічені правила скасування та зниження мит для українських товарів, які імпортуються Канадою.

Інші пункти та документи угоди підтверджують припущення про те, що йдеться про технічну помилку під час перекладу документу українською.

Ця помилка не створює невизначеності для української митниці, яка застосовує ЗВТ з Канадою. В ст.7 додатку 2-В угоди визначені автентичні тексти тарифних графіків для української та канадської сторони, і вона містить посилання на коректні  документи. Водночас, українських імпортерів можуть ввезти в оману хибні тарифні ставки, які стали частиною українського законодавства.

Через те, що угоду вже ратифіковано, внесення змін до її тексту є ускладненим.

"Якби чиновники дбали про людей, то хоча б зробили якесь роз’яснення з цього приводу. Бо теоретично через таку недбалість хтось може "попасти" на великі гроші", - прокоментував для Європейської правди дану колізію Ярослав Снігур, партнер Адвокатського об’єднання "Гесторс".

Нагадаємо, сьогодні між Україною та Канадою опівночі почала діяти зона вільної торгівлі.

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01 08 2017 12:52
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