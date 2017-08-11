Угорщина блокує ініціативи України в НАТО, - Климпуш-Цинцадзе

В штаб-квартирі це сприймається як неприйнятна поведінка

Будапешт підтверджує свої загрози щодо блокування ініціатив України в НАТО, але Україна сподівається вирішити цю проблему за підтримки інших членів Альянсу.

"Україна стурбована ультимативною поведінкою Угорщини, яку вона виставляє через незадоволення мовною статтею закону про освіту. Всі наші спроби вести діалог розбиваються о неготовність до діалогу угорської сторони", - заявила під час візиту до штаб-квартири НАТО віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, пише "Європейська правда".

За її словами, Будапешт, користуючись тим, що у НАТО діє принцип консенсусу, "по суті, блокує ефективний розвиток (і виконання) тих речей, які були наперед заплановані між Україною і НАТО".

Климпуш-Цинцадзе визнала, що терміновий візит до штаб-квартири Альянсу міністра освіти та науки Лілії Гриневич був викликаний саме цією проблемою.

Віце-прем’єр стверджує, що українська сторона має підтримку з боку секретаріату Альянсу. З іншими членами НАТО, які початково висловлювали стурбованість через мовну норму, розпочався діалог, і лише Угорщина обрала шлях блокування.

"В штаб-квартирі це сприймається як неприйнятна поведінка, і Альянс сам зацікавлений у тому, щоби це питання було вирішене", - стверджує вона.

Іванна Климпуш-Цинцадзе розраховує, що під час дискусії всередині НАТО Будапешт переконають відмовитися від блокади.

"В НАТО є досвід вирішення складних внутрішніх конфліктів, між державами-членами НАТО. Тому я сподіваюся, що буде достатньо бажання і волі країн-членів НАТО, які можуть розмовляти з Угорщиною з позиції резону", - заявила вона.

Нагадаємо, що Угорщина заблокувала засідання комісії "Україна - Організація Північноатлантичного договору" в грудні 2017 року.

Раніше Угорщина погрожувала блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства. Зокрема, глава МЗС Угорщини пригрозив, що освітній закон боляче вдарить по майбутньому України.