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Угорщина блокує ініціативи України в НАТО, - Климпуш-Цинцадзе

В штаб-квартирі це сприймається як неприйнятна поведінка
Будапешт підтверджує свої загрози щодо блокування ініціатив України в НАТО, але Україна сподівається вирішити цю проблему за підтримки інших членів Альянсу.
Угорщина блокує ініціативи України в НАТО, - Климпуш-Цинцадзе Фото:espreso.tv

"Україна стурбована ультимативною поведінкою Угорщини, яку вона виставляє через незадоволення мовною статтею закону про освіту. Всі наші спроби вести діалог розбиваються о неготовність до діалогу угорської сторони", - заявила під час візиту до штаб-квартири НАТО віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, пише "Європейська правда".

За її словами, Будапешт, користуючись тим, що у НАТО діє принцип консенсусу, "по суті, блокує ефективний розвиток (і виконання) тих речей, які були наперед заплановані між Україною і НАТО".

Климпуш-Цинцадзе визнала, що терміновий візит до штаб-квартири Альянсу міністра освіти та науки Лілії Гриневич був викликаний саме цією проблемою.

Віце-прем’єр стверджує, що українська сторона має підтримку з боку секретаріату Альянсу. З іншими членами НАТО, які початково висловлювали стурбованість через мовну норму, розпочався діалог, і лише Угорщина обрала шлях блокування.

"В штаб-квартирі це сприймається як неприйнятна поведінка, і Альянс сам зацікавлений у тому, щоби це питання було вирішене", - стверджує вона.

Іванна Климпуш-Цинцадзе розраховує, що під час дискусії всередині НАТО Будапешт переконають відмовитися від блокади.

"В НАТО є досвід вирішення складних внутрішніх конфліктів, між державами-членами НАТО. Тому я сподіваюся, що буде достатньо бажання і волі країн-членів НАТО, які можуть розмовляти з Угорщиною з позиції резону", - заявила вона.

Нагадаємо, що Угорщина заблокувала засідання комісії "Україна - Організація Північноатлантичного договору" в грудні 2017 року.

Раніше Угорщина погрожувала блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства. Зокрема, глава МЗС Угорщини пригрозив, що освітній закон боляче вдарить по майбутньому України.

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08 11 2017 13:58
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