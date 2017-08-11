Угорщина блокує ініціативи України в НАТО, - Климпуш-Цинцадзе
"Україна стурбована ультимативною поведінкою Угорщини, яку вона виставляє через незадоволення мовною статтею закону про освіту. Всі наші спроби вести діалог розбиваються о неготовність до діалогу угорської сторони", - заявила під час візиту до штаб-квартири НАТО віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, пише "Європейська правда".
За її словами, Будапешт, користуючись тим, що у НАТО діє принцип консенсусу, "по суті, блокує ефективний розвиток (і виконання) тих речей, які були наперед заплановані між Україною і НАТО".
Климпуш-Цинцадзе визнала, що терміновий візит до штаб-квартири Альянсу міністра освіти та науки Лілії Гриневич був викликаний саме цією проблемою.
Віце-прем’єр стверджує, що українська сторона має підтримку з боку секретаріату Альянсу. З іншими членами НАТО, які початково висловлювали стурбованість через мовну норму, розпочався діалог, і лише Угорщина обрала шлях блокування.
"В штаб-квартирі це сприймається як неприйнятна поведінка, і Альянс сам зацікавлений у тому, щоби це питання було вирішене", - стверджує вона.
Іванна Климпуш-Цинцадзе розраховує, що під час дискусії всередині НАТО Будапешт переконають відмовитися від блокади.
"В НАТО є досвід вирішення складних внутрішніх конфліктів, між державами-членами НАТО. Тому я сподіваюся, що буде достатньо бажання і волі країн-членів НАТО, які можуть розмовляти з Угорщиною з позиції резону", - заявила вона.
Нагадаємо, що Угорщина заблокувала засідання комісії "Україна - Організація Північноатлантичного договору" в грудні 2017 року.
Раніше Угорщина погрожувала блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства. Зокрема, глава МЗС Угорщини пригрозив, що освітній закон боляче вдарить по майбутньому України.
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