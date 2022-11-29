Угорщина блокує участь України в засіданнях НАТО – МЗС
МЗС України підтвердило, що через вето Угорщини, що триває з 2017 року, участь міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в офіційній зустрічі глав МЗС країн НАТО відбулася в форматі окремої зустрічі, а не в рамках Комісії України-НАТО, пише "Європейська правда".
Міністри закордонних справ країн Альянсу 29-30 листопада проводять чергову зустріч у столиці Румунії. Очікується, що на ній обговорюватимуть подальшу підтримку України у війні проти росії.
У переговорах взяв участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Видання Financial Times першим повідомило, що Угорщина виступила проти участі Кулеби в офіційній сесії, тому український міністр змушений був зустрічатися з колегами за окремою вечерею.
У МЗС пояснили необхідність пошуку особливого формату, щоби подолати угорське вето. Там підтвердили, що глава МЗС проведе переговори з міністрами НАТО в рамках окремої зустрічі, спеціально організованої генсеком НАТО.
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