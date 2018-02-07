Угорщина блокуватиме будь-яке рішення саміту Україна-Грузія-НАТО
Міністерство закордонних справ Угорщини направило лист генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, в якому йдеться про те, що Орбан має намір голосувати проти будь-якого документа, який запропонують членам Альянсу до ухвалення за підсумками зустрічі з українським та грузинським лідерами, - йдеться у статті "Ніж у спину" від Орбана: Угорщина відновила наступ на Україну в НАТО та в ЄС".
Цей лист був надісланий через три дні після українсько-угорської зустрічі на міністерському рівні, яка відбулася в Берегово. Після зустрічі стало відомо, що Угорщина відмовилася від вето щодо участі України у саміті НАТО.
Крім того, в Будапешті відмовилися від ультимативної вимоги про повернення до старої мовної системи у освіті. Там нарешті погодилися з висновками "Венеціанки": статтю 7 закону "Про освіту" можливо виконати таким чином, щоби це не шкодило національним меншинам – звісно ж, у консультації з представниками цих меншин.
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто тоді публічно припустив, що до завершення саміту прогрес буде ще виразнішим і Угорщина перестане блокувати також рішення Альянсу щодо статусу України.
Проте за кілька днів у листі угорське МЗС заявило, що зустріч з Україною не принесла успіху. В Будапешті утрималися від коментарів про причини такої різкої зміни своєї позиції. Запит "Європейської правди" до МЗС та до посольства Угорщини в Україні залишився без відповіді. Щоправда, спростовувати існування такого листа до генсека НАТО там також не стали.
Не виключено, що конфлікт з Україною став для Угорщини інструментом у вирішенні іншої проблеми – у боротьбі за увагу президента США Дональда Трампа. Угорське вето на співпрацю з Україною в НАТО вже допомогло Орбану досягнути своєї мети.
Вашингтон перервав негласну "заборону" на пряме спілкування з одіозним керівником Угорщини: Трамп провів телефонну розмову з Орбаном, але метою угорського прем’єра була особиста зустріч з президентом США, Білий дім досі її не підтвердив.
Нагадаємо, угорський уряд не вимагає від України безумовної відмови від чинної редакції мовної норми закону про освіту, але наголошує на виконанні двох ключових пунктів рекомендації Венеціанської комісії.
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