Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Угорщина блокуватиме будь-яке рішення саміту Україна-Грузія-НАТО

Орбан має намір голосувати проти будь-якого документа, який запропонують членам Альянсу
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті НАТО в Брюсселі наступного тижня блокуватиме будь-яке рішення за підсумками зустрічі з Україною та Грузією.
Угорщина блокуватиме будь-яке рішення саміту Україна-Грузія-НАТО Петер Сійярто. Фото: Reuters / LASZLO BALOGH

Міністерство закордонних справ Угорщини направило лист генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, в якому йдеться про те, що Орбан має намір голосувати проти будь-якого документа, який запропонують членам Альянсу до ухвалення за підсумками зустрічі з українським та грузинським лідерами, -  йдеться у статті "Ніж у спину" від Орбана: Угорщина відновила наступ на Україну в НАТО та в ЄС".

Цей лист був надісланий через три дні після українсько-угорської зустрічі на міністерському рівні, яка відбулася в Берегово. Після зустрічі стало відомо, що Угорщина відмовилася від вето щодо участі України у саміті НАТО.

Крім того, в Будапешті відмовилися від ультимативної вимоги про повернення до старої мовної системи у освіті. Там нарешті погодилися з висновками "Венеціанки": статтю 7 закону "Про освіту" можливо виконати таким чином, щоби це не шкодило національним меншинам – звісно ж, у консультації з представниками цих меншин.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто тоді публічно припустив, що до завершення саміту прогрес буде ще виразнішим і Угорщина перестане блокувати також рішення Альянсу щодо статусу України.

Проте за кілька днів у листі угорське МЗС заявило, що зустріч з Україною не принесла успіху. В Будапешті утрималися від коментарів про причини такої різкої зміни своєї позиції. Запит "Європейської правди" до МЗС та до посольства Угорщини в Україні залишився без відповіді. Щоправда, спростовувати існування такого листа до генсека НАТО там також не стали.

Не виключено, що конфлікт з Україною став для Угорщини інструментом у вирішенні іншої проблеми – у боротьбі за увагу президента США Дональда Трампа. Угорське вето на співпрацю з Україною в НАТО вже допомогло Орбану досягнути своєї мети.

Вашингтон перервав негласну "заборону" на пряме спілкування з одіозним керівником Угорщини: Трамп провів телефонну розмову з Орбаном, але метою угорського прем’єра була особиста зустріч з президентом США, Білий дім досі її не підтвердив.

Нагадаємо, угорський уряд не вимагає від України безумовної відмови від чинної редакції мовної норми закону про освіту, але наголошує на виконанні двох ключових пунктів рекомендації Венеціанської комісії.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 07 2018 11:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.