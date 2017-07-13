Угорщина дозволила українцям працевлаштовуватися по безвізу

Безвізовий режим як такий не передбачає подорожі з ціллю працевлаштування

Відтепер українці можуть працевлаштовуватися за біометричним паспортом також в Угорщині.

Про це пишуть провідні угорські ЗМІ (Index, Napi, HVG та інші) посилаючись на запит міжнародної юридичної компанії Baker & McKenzie та відповідь на нього Міністерства економіки Угорщини, інформує Mukachevo.net.

Таке право українці отримали попри те, що безвізовий режим як такий не передбачає подорожі з ціллю працевлаштування, але цей момент скоригували через зміни національного законодавства в Польщі та Угорщині.

Слід зауважити, що чимало угорських ЗМІ пише начебто про нововведення – тобто чергове спрощення працевлаштування для громадян України та Сербії, яке начебто запроваджене з червня 2017 року.

Насправді ж, як пояснили у Міністерстві економіки Угорщини на запит Baker & McKenzie, спрощені умови для отримання дозволу на роботу для працівників із сусідніх країн, що не є членами ЄС, насамперед, України та Сербії, залишилися незмінними з липня 2016 року.

Нагадаємо, що громадяни України, які в'їжджають до Польщі за біометричними паспортами, також мають право безперешкодно працевлаштовуватися.