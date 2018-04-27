Угорщина фетишизує мовне питання і доводить ситуацію до абсурду, - Пристайко
Коментуючи останню заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, він наголосив, що врегулювання ситуації, що склалася, залежить від Будапешта, інформує "Європейська правда".
За його словами, Україна вживає всі необхідні кроки для врегулювання ситуації навколо закону про освіту.
"Як вони інтерпретуються угорською стороною, в цьому є дійсно серйозна проблема. Мене турбує фетишизація цього процесу з боку Угорщини, яка фактично доводить ситуацію до абсурду, яка збирає все більше і більше якихось нових аргументів, які виходять далеко за межі мовної статті закону", - заявив Пристайко.
Він наголосив, що комісія Україна-НАТО для Києва є дуже важливим форматом, якому у цьому році виповнюється 20 років.
Однак, за словами посла, блокування Угорщиною засідань Комісії Україна-НАТО не означає неможливість зустрітися з державами НАТО окремо, і "президент Порошенко це робить".
Тому, наголосив Пристайко, якщо Угорщина заблокує зустріч на саміті, Україна буде шукати інші шляхи донести свою позицію.
Нагадаємо, що Угорщина втретє заблокувала проведення засідання комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту.
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