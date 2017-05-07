Угорщина і "Газпром" домовилися продовжити "Турецький потік"

Угорщина і "Газпром" уклали угоду про продовження газопроводу "Турецький потік" через Болгарію і Сербію до Угорщини.

Очікується, що Угорщина буде підключена до магістралі до кінця 2019 року, повідомляє Bloomberg з посиланням на угорське агентство MTI, яке наводить слова міністра зовнішньоекономічних зв'язків і закордонних справ Угорщини Петера Сийярто.

За словами Сійярто, маршрут є більш реалістичним рішенням, ніж через Румунію або Хорватію.

Напередодні міністр говорив про плани зв'язати країну з південним газовим коридором і обговорити це питання з головою "Газпрому".

Нагадаємо, 7 травня російська компанія "Газпром" розпочала будівництво газопроводу "Турецький потік", що проходить в обхід України.

Одна нитка "Турецького потоку" потужністю 15,75 млрд куб. м газу на рік призначена для турецького ринку. Друга, аналогічної потужності, - для європейського ринку. Газопроводи з європейської території, за якими російський газ надійде в Європу, ще не визначені, і це буде залежати від підсумків переговорів "Газпрому" зі своїми споживачами.