Угорщина і "Газпром" домовилися продовжити "Турецький потік"
Очікується, що Угорщина буде підключена до магістралі до кінця 2019 року, повідомляє Bloomberg з посиланням на угорське агентство MTI, яке наводить слова міністра зовнішньоекономічних зв'язків і закордонних справ Угорщини Петера Сийярто.
За словами Сійярто, маршрут є більш реалістичним рішенням, ніж через Румунію або Хорватію.
Напередодні міністр говорив про плани зв'язати країну з південним газовим коридором і обговорити це питання з головою "Газпрому".
Нагадаємо, 7 травня російська компанія "Газпром" розпочала будівництво газопроводу "Турецький потік", що проходить в обхід України.
Одна нитка "Турецького потоку" потужністю 15,75 млрд куб. м газу на рік призначена для турецького ринку. Друга, аналогічної потужності, - для європейського ринку. Газопроводи з європейської території, за якими російський газ надійде в Європу, ще не визначені, і це буде залежати від підсумків переговорів "Газпрому" зі своїми споживачами.
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