Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Угорщина і Румунія об'єднуються з вимогою змінити український закон про освіту

Новий закон про освіту, на їхню думку, серйозно порушує права румунської і угорської меншин
Угорщина і Румунія об’єднають зусилля з метою домогтися змін в українському законі про освіту.
Угорщина і Румунія об Фото: з відкритих джерел

"Це цілком природно, що Угорщина і Румунія діятимуть спільно, щоб досягти змін в українському законі про освіту", - заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто на зустрічі з румунським колегою Теодором Мелешкану, повідомляє прес-служба угорського уряду.

Сіярто наголосив, що обидві країни неодноразово просили Україну не приймати новий закон про освіту, який, на їхню думку, серйозно порушує права румунської і угорської меншин.

"Важливо, щоб наші дві країни діяли спільно у питанні закону про освіту. Таким чином вони донесуть сигнал парламенту України з метою вплинути на виконання закону", - заявив Сіярто.

Читайте також: Хочемо вчитися рідною мовою: Чим обурив нацменшини в Україні освітній законопроект

Нагадаємо, що 28 вересня, в Україні набував чинності закон про освіту, який викликав невдоволення у ряду сусідніх країн.

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Глави МЗС Болгарії, Угорщини, Греції і Румунії підписали листа главі МЗС України, де висловили занепокоєння через новий закон про освіту.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 10 2017 14:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.