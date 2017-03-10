Угорщина і Румунія об'єднуються з вимогою змінити український закон про освіту

Новий закон про освіту, на їхню думку, серйозно порушує права румунської і угорської меншин

Угорщина і Румунія об’єднають зусилля з метою домогтися змін в українському законі про освіту.

"Це цілком природно, що Угорщина і Румунія діятимуть спільно, щоб досягти змін в українському законі про освіту", - заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто на зустрічі з румунським колегою Теодором Мелешкану, повідомляє прес-служба угорського уряду.

Сіярто наголосив, що обидві країни неодноразово просили Україну не приймати новий закон про освіту, який, на їхню думку, серйозно порушує права румунської і угорської меншин.

"Важливо, щоб наші дві країни діяли спільно у питанні закону про освіту. Таким чином вони донесуть сигнал парламенту України з метою вплинути на виконання закону", - заявив Сіярто.

Читайте також: Хочемо вчитися рідною мовою: Чим обурив нацменшини в Україні освітній законопроект