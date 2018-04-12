Угорщина налаштована налагодити стосунки з Україною, - Клімкін

Угорщина блокує засідання Комісії Україна-НАТО на вищому рівні, але цього разу не протестувала проти присутності глави МЗС України на міністерському засіданні НАТО.

"Я вважаю, що після консультацій, які відбулися цього тижня, ми знаходимося на висхідній траєкторії, є серйозні питання для подальшої дискусії. Але ми розуміємо, що можемо зробити, наші угорські колеги зрозуміли, що у нас є послідовна позиція: ми будемо з одного боку відстоювати наші інтереси, а з іншого – робити все, щоб допомогти угорській громаді", - заявив глава МЗС України Павло Клімкін за результатами участі у міністерській зустрічі НАТО у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що під час сьогоднішнього засідання глава МЗС Угорщини Петер Сійярто запевнив, що налаштований налагодити стосунки двох країн.

"Я вважаю, що ця дискусія на сьогодні є достатньо продуктивною, післязавтра розкажу після нашої зустрічі з угорським міністром закордонних справ у Мілані. Але навіть сьогодні він, коли виступав під час міністерського засідання, також сказав, що у нас буде реальний прогрес", - додав Клімкін.

Зазначимо, що Угорщина блокує засідання Комісії Україна-НАТО на вищому рівні, але цього разу не протестувала проти присутності глави МЗС України на міністерському засіданні НАТО.

Нагадаємо, 15 листопада Віктор Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не є можливими.

Він також сказав, що Україна є країною, яка "не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи до ЄС".