Угорщина не блокуватиме участь Клімкіна в зустрічі міністрів НАТО
"Я можу погодитися із форматом зустрічі із представником України на засіданні міністрів закордонних справ НАТО, що буде схожий до того, який ми мали під час останнього саміту НАТО. Тоді були запрошені президенти Грузії й України. Ми не були проти. І якщо на зустріч міністрів НАТО у грудні будуть запрошені голови МЗС Грузії та України, ми теж на це підемо", – заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує "Радіо Свобода".
"Україна не лише порушує двосторонні угоди, а й міжнародні правила, включно зі своїми зобов’язаннями перед НАТО. Ми відкидаємо твердження, що це слід сприймати як двосторонню суперечку", – заявив голова угорського МЗС, додавши, що за останній місяць Україна тільки погіршила ситуацію з огляду на відсутність поправок до українського закону про освіту та новий закон про мову, прийнятий Верховною Радою.
Нагадаємо, Київ звернувся до Парламентської асамблеї НАТО із закликом вплинути на Угорщину, яка блокує євроатлантичні прагнення України.
Угорщина офіційно ініціювала в НАТО перегляд всіх програм підтримки України. Будапешт блокує проведення Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів через претензію до мовної статті українського закону про освіту.
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