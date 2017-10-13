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Угорщина не планує прийняття жодних рішень щодо перегляду евроассоціаціі України, - Климпуш-Цинцадзе

Україна продовжить роботу над аргументацією закону "Про освіту"
Угорщина не буде ініціювати перегляд асоціацію України з Євросоюзом і поки не планує приймати будь-яких рішень щодо цього питання.
Угорщина не планує прийняття жодних рішень щодо перегляду евроассоціаціі України, - Климпуш-Цинцадзе Іванна_Климкуш_Цинцадзе. Фото: Дзеркало тижня.

Про це заявила віце-прем'єр України з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, інформує "112 Україна".

За її словами, Угорщина не зайде в питаннях закону про освіту та блокування евроассоціаціі України далі проведення дискусій з українською стороною.

"Я думаю, що це буде просто дискусією. На даний момент ми знаємо, що не заплановано прийняття жодних рішень з цього приводу", - заявила вона.

Климпуш-Цинцадзе зазначила, що Україна продовжить пояснювати суть закону "Про освіту" країнам, що висловили невдоволення прийняттям документа.

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"Я думаю, що робота Києва має полягати насамперед і з угорською меншиною у нас вдома, і з подальшою розробкою законопроекту по середній освіті, в якому, як и пояснюємо нашим колегам з Угорщини зокрема й іншим, будуть уточнені позиції щодо того, у який спосіб, в якій пропорції будуть викладатися предмети після 5-го класу мовою національних меншин і державною. Будемо працювати далі на аргументацію, пояснення не тільки з країнами, які висловлюють своє застереження, дехто у дуже жорсткій, емоційній і, як на мене, маніпуляцій ній формі, а й з тими, хто тверезо дивиться на ситуацію", - констатувала вона.

Нагадаємо, що МЗС Угорщини хоче перегляду Угоди про асоціацію Україна-ЄС через освітній закон.

Окрім того, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто за підсумками зустрічі зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним повторив раніше озвучену позицію Будапешта про блокування подальшого зближення України з Євросоюзом на знак протесту проти української реформи освіти.

 
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