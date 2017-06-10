Угорщина обіцяє не блокувати продовження санкцій проти Росії попри конфлікт з Києвом
Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто в інтерв’ю російській газеті "Коммерсант".
Він знову наголосив, що доки закон про освіту зберігає чинність, Угорщина не підтримає жодної української ініціативи і жодного важливого для України питання у міжнародних організаціях.
Однак санкції проти Росії, за словами Сіярто, це окреме питання.
"Санкції – це окреме питання. Ми не раз підкреслювали, що зацікавлені в тому, щоб взаємовідносини між Росією і Євросоюзом, а також Євросоюзом і Євразійським союзом будувалися більш прагматично і спиралися на взаємну довіру", - сказав він.
"Але в той же час ми не раз підкреслювали і те, що хоча ми і не вважаємо санкції, скажімо так, "успішними", ми не станемо підривати європейську єдність – адже в ній сила Євросоюзу", - заявив Сіярто.
Як відомо, ЄС має розглядати питання продовження економічних санкцій проти РФ у грудні.
Нагадаємо, що глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що європейські санкції проти Росії неефективні і мають бути скасовані.
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