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Угорщина обіцяє не блокувати продовження санкцій проти Росії попри конфлікт з Києвом

МЗС Угорщини не вважає санкції успішними
Угорщина не порушуватиме єдність ЄС у питанні санкцій проти Росії незважаючи на конфлікт з Києвом через закон про освіту.
Угорщина обіцяє не блокувати продовження санкцій проти Росії попри конфлікт з Києвом Фото: з відкритих джерел

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто в інтерв’ю російській газеті "Коммерсант".

Він знову наголосив, що доки закон про освіту зберігає чинність, Угорщина не підтримає жодної української ініціативи і жодного важливого для України питання у міжнародних організаціях.

Однак санкції проти Росії, за словами Сіярто, це окреме питання.

"Санкції – це окреме питання. Ми не раз підкреслювали, що зацікавлені в тому, щоб взаємовідносини між Росією і Євросоюзом, а також Євросоюзом і Євразійським союзом будувалися більш прагматично і спиралися на взаємну довіру", - сказав він.

"Але в той же час ми не раз підкреслювали і те, що хоча ми і не вважаємо санкції, скажімо так, "успішними", ми не станемо підривати європейську єдність – адже в ній сила Євросоюзу", - заявив Сіярто.

Як відомо, ЄС має розглядати питання продовження економічних санкцій проти РФ у грудні.

Нагадаємо, що глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що європейські санкції проти Росії неефективні і мають бути скасовані.

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