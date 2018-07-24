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Угорщина офіційно оголосила про вихід з переговорів щодо міграційного пакту ООН

Країна буде послідовно дотримуватися своєї жорсткої міграційної політики
Угорщина офіційно вийшла з процесу переговорів стосовно запровадження міграційного пакту ООН.
Угорщина офіційно оголосила про вихід з переговорів щодо міграційного пакту ООН Фото: Bielik István - Origo

"Стало очевидним, що існує принциповий конфлікт в питанні міграції між угорською позицією і підходом ООН. Тому Угорщина офіційно оголосила про свій вихід з переговорів щодо імплементації міграційного пакту ООН", - заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє прес-служба угорського уряду.

Сіярто додав, що Угорщина буде послідовно дотримуватися своєї жорсткої міграційної політики і "ніщо не може змінити цей факт".

Раніше, Європейська комісія прийняла рішення подати до Суду Європейського Союзу на Угорщину за недотримання європейського законодавства в сфері надання притулку та процедури повернення мігрантів.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель звинуватила прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в тому, що він не дотримується правил "людяності" своєю імміграційною політикою.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто дорікнув Раді Європи в тому, що вона більше переймається ситуацією з мігрантами, ніж закарпатськими угорцями, чиї права, на його думку, грубо порушуються в Україні.

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24 07 2018 23:30
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