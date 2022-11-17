Угорщина оголосила про партнерство з Іраном

Офіційний Будапешт планує економічне співробітництво з підсанкційним Іраном. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав це "нормалізацією ситуації" на Близькому Сході

Офіційний Будапешт планує економічне співробітництво з підсанкційним Іраном. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав це "нормалізацією ситуації" на Близькому Сході, про що написав на своїй фейсбук-сторінці.

Сійярто повідомив про візит міністра економіки Ірану в Будапешт для засідання спільного економічного комітету і заявив про потребу повернути Іран у систему міжнародного співробітництва і додав, що розпочати нормалізацію ситуації має сенс з економічного співробітництва.

Угорщина не приховує свою лобістську діяльність російських інтересів у Європі.

Як відомо, угорський уряд з початком повномасштабної російської війни в Україні не лише не розірвав стосунки з москвою, а і намагається отримати додаткові бонуси від співпраці з рф.