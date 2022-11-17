Угорщина оголосила про партнерство з Іраном
Офіційний Будапешт планує економічне співробітництво з підсанкційним Іраном. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав це "нормалізацією ситуації" на Близькому Сході, про що написав на своїй фейсбук-сторінці.
Сійярто повідомив про візит міністра економіки Ірану в Будапешт для засідання спільного економічного комітету і заявив про потребу повернути Іран у систему міжнародного співробітництва і додав, що розпочати нормалізацію ситуації має сенс з економічного співробітництва.
Угорщина не приховує свою лобістську діяльність російських інтересів у Європі.
Як відомо, угорський уряд з початком повномасштабної російської війни в Україні не лише не розірвав стосунки з москвою, а і намагається отримати додаткові бонуси від співпраці з рф.
Додати коментар
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- ВІДЕО Якщо росія хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями: виступ Зеленського на G20
- ФОТО Під час саміту АСЕАН Кулеба зустрівся з Блінкеном: про що говорили
- путінське "назавжди" триває лише 42 дні. На Херсонському напрямку поразку потерпів не шойгу, а путін – Том Купер
- Ракета не впала б у Польщі, якби росія не вторглася в Україну. Але ніхто не хоче розширення війни – Мік Раян