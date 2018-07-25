Угорщина передала Закарпатській області 3 тонни рідкого хлору

Крім того, Угорщина готова поставити 15 тонн хлору, якого вистачить для безперебійної роботи 18 підприємств водоканалу регіону протягом півтора місяці

Уряд Угорщини в якості гуманітарної допомоги передав Закарпатській області 3 тонни рідкого хлору для знезараження питної води.

24 липня вантажівка з хлором прибула до Міжнародного пункту пропуску "Тиса" на українсько-угорському кордоні у супроводі генерального консула Угорщини в Ужгороді Йожефа Бугайла. Вантаж особисто прийнияв голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, повідомляється на сайті Закарпатської ОДА.

Москаль заявив, що звернувся за допомогою до Угорщини відразу після того, як в Україні виникла критична ситуація з поставками хлору вітчизняного виробництва.

"І відразу отримали позитивну відповідь. Сьогодні до Закарпаття прибуло три тонни рідкого хлору, які отримає Ужгородський водоканал. А звідти ми розподілимо цю стратегічно важливу речовину по районах в залежності від потреби", - повідомив голова Закарпатської ОДА.

Крім того, Москаль підкреслив, що загалом Угорщина готова поставити 15 тонн хлору, якого вистачить для безперебійної роботи 18 підприємств водоканалу регіону протягом півтора місяців.

"Ми прекрасно розуміємо, до чого може призвести відсутність цієї речовини на підприємствах водоканалу, тому не могли не відгукнутися на прохання Закарпатської облдержадміністрації", - зазначив генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бугайла.

Він акцентував, що допомогу Угорщині стосується всіх жителів області, незалежно від їх національності. Бугайла також додав, що уряд і надалі буде надавати Закарпаттю різноманітну гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, 20 липня акціонерне товариство "Дніпроазот" відновило роботу цехів хлорної групи.

Додамо, "Дніпроазот", який виробляє рідкий хлор та соляну кислоту у місті Кам'янське Дніпропетровської області, зупинився 15 червня. Причиною стала збитковість підприємства. Після зупинки "Дніпроазоту" водоканали в усій Україні перестали отримувати від підприємства хлор для очищення води.