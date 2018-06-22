Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Угорщина пом'якшила вимоги до українського закону про освіту

Угорщина наголошує лише на виконанні двох ключових пунктів рекомендації Венеціанської комісії
Угорський уряд не вимагає від України безумовної відмови від чинної редакції мовної норми закону про освіту.
Угорщина пом Фото: reuters.com

Про це повідомив на прес-конференції в Нижньому Солотвині (Закарпаття) міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє "Європейська правда".

Угорський міністр дав коментарі ЗМІ після завершення першого раунду консультацій за участі глав МЗС та Міносвіти України та їх колег з Угорщини. Сіярто повідомив про прогрес у переговорах щодо мови освіти.

"Ми сьогодні зробили перші кроки, попереду багато роботи", – наголосив він.

"Ми намагалися не дискутувати про те, як закон зробить більш ефективним вивчення української мови. Ми лише просимо, аби це не заважало інтересам угорськомовної меншини. Це – наше єдине прохання", – додав міністр.

Сіярто не став вимагати скасування або призупинення дії ст. 7 закону "Про освіту", хоча досі це було ключовою вимогою Угорщини, зазначає видання. Натомість тепер Угорщина наголошує лише на виконанні двох ключових пунктів рекомендації Венеціанської комісії.

"Пані міністр (освіти України Лілія Гриневич, – ред.) заявила, що Україна поважає і виконає всі рекомендації Венеціанської комісії. Ми сподіваємося, що на підставі цього український парламент нарешті прийняв закон про продовження перехідного періоду (впровадження мовної норми, – ред.). Також ми очікуємо виконання рекомендації про те, що приватні школи не мають підпадати під вимоги цього закону", – пояснив Сіярто.

Він окремо наголосив, що під час консультації українська сторона гарантувала йому виконання цих вимог.

"Наші колеги пообіцяли, що не буде жодних перепон цьому. Ми були раді це чути, але обіцянки мають бути виконані", – зазначив Петер Сіярто.

Законопроекти про виконання цих вимог Венеціанської комісії вже затверджені урядом і чекають на схвалення Верховною радою.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін переконаний, що Україні вдасться досягти домовленості з угорською стороною і взяти участь в саміті НАТО в Брюсселі 11-12 липня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 06 2018 15:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.