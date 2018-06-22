Угорщина пом'якшила вимоги до українського закону про освіту

Угорщина наголошує лише на виконанні двох ключових пунктів рекомендації Венеціанської комісії

Угорський уряд не вимагає від України безумовної відмови від чинної редакції мовної норми закону про освіту.

Про це повідомив на прес-конференції в Нижньому Солотвині (Закарпаття) міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє "Європейська правда".

Угорський міністр дав коментарі ЗМІ після завершення першого раунду консультацій за участі глав МЗС та Міносвіти України та їх колег з Угорщини. Сіярто повідомив про прогрес у переговорах щодо мови освіти.

"Ми сьогодні зробили перші кроки, попереду багато роботи", – наголосив він.

"Ми намагалися не дискутувати про те, як закон зробить більш ефективним вивчення української мови. Ми лише просимо, аби це не заважало інтересам угорськомовної меншини. Це – наше єдине прохання", – додав міністр.

Сіярто не став вимагати скасування або призупинення дії ст. 7 закону "Про освіту", хоча досі це було ключовою вимогою Угорщини, зазначає видання. Натомість тепер Угорщина наголошує лише на виконанні двох ключових пунктів рекомендації Венеціанської комісії.

"Пані міністр (освіти України Лілія Гриневич, – ред.) заявила, що Україна поважає і виконає всі рекомендації Венеціанської комісії. Ми сподіваємося, що на підставі цього український парламент нарешті прийняв закон про продовження перехідного періоду (впровадження мовної норми, – ред.). Також ми очікуємо виконання рекомендації про те, що приватні школи не мають підпадати під вимоги цього закону", – пояснив Сіярто.

Він окремо наголосив, що під час консультації українська сторона гарантувала йому виконання цих вимог.

"Наші колеги пообіцяли, що не буде жодних перепон цьому. Ми були раді це чути, але обіцянки мають бути виконані", – зазначив Петер Сіярто.

Законопроекти про виконання цих вимог Венеціанської комісії вже затверджені урядом і чекають на схвалення Верховною радою.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін переконаний, що Україні вдасться досягти домовленості з угорською стороною і взяти участь в саміті НАТО в Брюсселі 11-12 липня.