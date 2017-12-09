Угорщина поскаржилася в ООН і ОБСЄ через прийнятий ВРУ закон про освіту

У МЗС країни вважають, що прийнятий закон буде обмежувати права угорської меншини в Україні

Угорщина звернулася зі скаргою в міжнародні організації з-за прийнятого ВР нового закону про освіту, який нібито ущемляє права угорської меншини в Україні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У скарзі до генерального секретаря ОБСЄ, уповноваженій організації у справах нацменшин та чинному голові ОБСЄ, а також до верховного комісару ООН з прав людини і комісарові ЄС з питань розширення та європейської політики добросусідства угорський уряд звертає увагу на ухвалення Верховною Радою нового закону про освіту, який, на думку Будапешта, буде ущемляти права угорської меншини в Україні.

Як заявив міністр МЗС Угорщини Петер Сійярто на прес-конференції в Будапешті, його країна також просить вжити невідкладних заходів, щоб цей закон не вступив в дію.

Минулої неділі стало відомо, що міністр викликав у цій справі на понеділок посла України Любов Непоп. При відсутності посла в Будапешті тимчасового повіреного у справах України в Угорщині прийняв статс-секретар МЗС Угорщини Левенте Мадярів.

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Втім, пояснення українського дипломата, як і попередні заяви міністра закордонних справ України Павла Клімкіна про те, що угорці за національністю, які живуть в Україні, як і представники інших нацменшин, повинні володіти українською державною мовою, не задовольнили угорську сторону.

"Ці пояснення я вважаю цинічними і неправдивими, які не підтверджують правомірність ситуації", - заявив після цього Петер Сійярто.

При цьому Сійярто додав, що для збереження територіальної цілісності України та враховуючи необхідність продовження економічних санкцій проти Росії Київ може розраховувати на голосування Угорщини за продовження санкцій.

Між тим міжфракційної групи депутатів від провладних і опозиційних угорських партій оприлюднила цей же день має намір письмово звернутися до президента України Петра Порошенка з закликом не підписувати закон про освіту.

Зі свого боку, міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав Twitter: "Україна і надалі буде робити все для розвитку української мови і гарантувати вільний розвиток мов національних меншин. Це наш обов'язок".

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

МЗС Угорщини розкритикувало ухвалений українським парламентом закон про освіту, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.

Також голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль закликав президента України Петра Порошенка ветувати нещодавно схвалений закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками. Найчисельнішою національною меншиною на Закарпатті є угорці.

Окрім того, румунський уряд має намір обговорити з владою України питання навчання представників румунської меншини рідною мовою.

Також президент Молдови Ігор Додон розкритикував прийнятий Верховною Радою закон про освіту і закликав Україну переглянути свою нову політику щодо національних меншин.