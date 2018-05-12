Угорщина продовжить блокувати проведення Комісії Україна-НАТО, - Сійярто

"Угорщина може розблокувати своє право вето, якщо українці зроблять необхідні кроки для відновлення прав угорської громади"

Угорщина підтримує територіальну цілісність України, але слідуватиме своїй політиці щодо захисту інтересів своєї громади на українській території.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто після завершення першого дня міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі.

За словами Сійярто, Угорщина блокуватиме проведення засідань Комісії НАТО-Україна доти, "доки Україна не припинить систематичні порушення прав угорської громади".

"На нас чинить сильний тиск, щоб віддати цю позицію. Якщо ми здамося, у нас не буде ніяких інших ресурсів для участі в житті угорської громади", - сказав він.

Міністр зазначив, що захист прав меншин невіддільний від питань безпеки.

"Угорщина може розблокувати своє право вето, якщо українці зроблять необхідні кроки для відновлення прав угорської громади, що проживає на їх території, що відповідає двостороннім угодам і міжнародному праву. М'яч на стороні України", - додав міністр.

Нагадаємо, Київ звернувся до Парламентської асамблеї НАТО із закликом вплинути на Угорщину, яка блокує євроатлантичні прагнення України.

Угорщина офіційно ініціювала в НАТО перегляд всіх програм підтримки України. Будапешт блокує проведення Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів через претензію до мовної статті українського закону про освіту.