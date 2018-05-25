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Угорщина пропонує НАТО переглянути програму підтримки України

В Угорщині вважають, що Україна не здатна виконувати свої базові зобов'язання
Угорщина надіслала генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу офіційне звернення з ініціативою перегляду програм підтримки України.
Угорщина пропонує НАТО переглянути програму підтримки України Фото: gettyimages.com

Цей факт підтвердили у штаб-квартирі НАТО, повідомляє "Європейська правда".

"Меморандум: Ініціатива створення нової політики НАТО щодо України" був схвалений на урочистому першому засіданні оновленого уряду Угорщини на чолі з Віктором Орбаном. Розлогий документ спрямували з Будапешта до керівництва Альянсу та до всіх держав-союзників.

У ньому угорський уряд доводить, що "реформування України провалилося".

"Українська держава ослабла до тієї міри, що тепер вона не здатна виконувати свої базові зобов'язання, зокрема забезпечувати верховенство права та здійснювати ефективне економічне, соціальне та політичне управління", – йдеться в документі.

Уряд Орбана також наголошує, що Україна не досягла успіху "попри безпрецедентний рівень політичної підтримки та фінансової допомоги".

Також у документі йдеться, що Україна "становить небезпеку для сусідів".

На цій підставі Будапешт пропонує переглянути підтримку, яку НАТО надає Україні

"Щоб зберегти стабільність у регіоні на східному кордоні Альянсу, НАТО має адаптувати свою політику щодо України до цих нових обставин", – йдеться в документі.

Будапешт готовий відмовиться від усіх своїх звинувачень, якщо Україна не буде застосовувати мовну норму освітнього закону для національних меншин кран-членів НАТО.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто провів переговори з помічником держсекретаря США з питань європейської та євразійської політики Уессом Мітчеллом, під час яких обговорив мовну суперечку з Україною.

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25 05 2018 22:45
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