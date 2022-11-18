ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна не підтримає план Європейського Союзу про надання Україні мільярдної бюджетної допомоги наступного року.
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Угорщина проти допомоги ЄС Україні – Орбан
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Sky News.
Виступаючи на конференції в Будапешті, Орбан сказав, що хоча Угорщина засуджує агресію росії та підтримує український народ, він не бажає ставити інтереси України вище інтересів своєї країни.
План допомоги надасть Україні наступного року 15,67 мільярда фунтів стерлінгів у вигляді регулярних платежів, щоб підтримувати роботу енергетичних і медичних закладів, а також фінансувати зарплатні та пенсійні програми.
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18 11 2022 20:12 МЕДІА
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