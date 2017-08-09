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Угорщина розкритикувала український закон про освіту

Законодавчі зміни ставлять під загрозу функціонування більшості шкіл в Закарпатті та порушують права 150 тисяч угорців, що проживають в Україні
МЗС Угорщини розкритикувало ухвалений українським парламентом закон про освіту, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.
Угорщина розкритикувала український закон про освіту Фото: uazmi.org

"Україна встромила Угорщині ножа в спину, внісши зміни в закон про освіту, який сильно порушує прав угорської меншини", - ідеться у заяві міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, розміщеній на сайті уряду.

 "Ганебно, що країна, яка прагне розвивати дедалі тісніші відносини з Європейським Союзом схвалила рішення, що є у повній опозиції до європейських цінностей. Це неприпустимо, що Україна позбавила угорців їх права навчатися рідною мовою в школах і університетах, і залишила їм таку можливість тільки в дитячих садах і початкових школах", - сказав Сіярто.

Законодавчі зміни ставлять під загрозу функціонування більшості шкіл в Закарпатті та порушують права 150 тисяч угорців, що проживають в Україні, наголосив він. Уряд Угорщини активізується на всіх можливих європейських форумах, щоб нові правила не вступили в силу, додав Сіярто.  

Міністр вважає це рішення особливо недружелюбним, враховуючи той факт, що в останні місяці  Будапешт кілька разів роз'яснював української адміністрації, що заплановані зміни є порушенням угорських інтересів.

"Це було зроблено незважаючи на те, що в останні роки Угорщина надала Україні кілька форм допомоги, які мають фундаментальне значення в зв'язку з процесом європейської інтеграції, а також соціальної і безпекової ситуації в Україні", - відзначив глава угорського МЗС.

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Нагадаємо,що 5 вересня депутати Верховної Ради підтримали закон про освіту в Україні, який передбачає 12-річне навчання в школі та підвищення зарплати вчителів. Законом визначено, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова, тобто українська.

Відзначимо, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував Україні обговорити підписання угоди про подвійне громадянство для угорців, які мешкають в Україні.

Угорщинна вважає, що інтереси угорців, що мешкають закордоном, будуть захищені, якщо етнічні угорські партії будуть представлені в місцевих парламентах.

Румунський уряд має намір обговорити з владою України питання навчання представників румунської меншини на рідній мові

 
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08 09 2017 08:39
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