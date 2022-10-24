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Угорщина стала ворожою країною для українців – опитування

У жовтні 2022 року Білорусь (85%) та Росія (97%) для українців - це абсолютно ворожі країни. Угорщина також перейшла у стан "ворожих"– такою її вважають 41%, нейтральною - 26%, дружньою - 21%.
Угорщина стала ворожою країною для українців – опитування Фото: Getty Images

Про це повідомляє Соціологічна група "Рейтинг".

Китай зараз для українців залишається переважно нейтральною країною.

На думку українців найбільш дружніми до України є сьогодні Польща, Литва, Велика Британія, США та Канада. Також дружніми вважають Фінляндію, Швецію, Данію, Францію, Швейцарію, Німеччину, Японію. Близько половини опитаних вважають дружніми Туреччину та Казахстан, ще близько 40% вважають ці дві країни нейтральними щодо України.

За останні місяці покращилося ставлення українців до Канади, Польщі, Литви, Великобританії та США. Не змінилося – до Франції. Натомість зросло нейтральне ставлення до Туреччини. Також зберігається тенденція погіршення ставлення до Китаю (особливо у порівнянні з даними 2021 року).

Опитування проведено 8-9 жовтня 2022 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній Український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Раніше повідомлялось, що українці увійшли до списку лідерів нового покоління за версією Time.

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24 10 2022 16:20
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