Угорщина стала ворожою країною для українців – опитування
Про це повідомляє Соціологічна група "Рейтинг".
Китай зараз для українців залишається переважно нейтральною країною.
На думку українців найбільш дружніми до України є сьогодні Польща, Литва, Велика Британія, США та Канада. Також дружніми вважають Фінляндію, Швецію, Данію, Францію, Швейцарію, Німеччину, Японію. Близько половини опитаних вважають дружніми Туреччину та Казахстан, ще близько 40% вважають ці дві країни нейтральними щодо України.
За останні місяці покращилося ставлення українців до Канади, Польщі, Литви, Великобританії та США. Не змінилося – до Франції. Натомість зросло нейтральне ставлення до Туреччини. Також зберігається тенденція погіршення ставлення до Китаю (особливо у порівнянні з даними 2021 року).
Опитування проведено 8-9 жовтня 2022 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній Український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.
Раніше повідомлялось, що українці увійшли до списку лідерів нового покоління за версією Time.
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