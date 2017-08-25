Угорщина відкликає посла з Нідерландів
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто доручив уповноваженому у справах посольства Угорщини отримати пояснення від Міністерства закордонних справ Нідерландів, повідомляє Hungarytoday.hu.
Сіярто зазначив, що між Угорщиною та Нідерландами на невизначений проміжок часу не буде комунікації на рівні послів.
"Це найбільш радикальний крок у дипломатії", - сказав він, додавши що, "пояснень, наданих за закритими дверима, буде недостатньо".
На прес-конференції Сіярто відкинув "звинувачення у порівнянні мотивації та методів терористів та угорського уряду".
Він додав, що голландського посла більше не раді бачити на зустрічах "будь-якого рівня міністерства закордонних справ".
"Ми раді, що термін перебування на посаді для голландського посла завершується, і, сподіваюсь, він скоро залишить країну. Ніхто не повинен мати права робити такі зауваження проти Угорщини чи угорського народу", - наголосив міністр закордонних справ країни.
Нагадаємо, що в інтерв'ю угорському тижневику 168 óra, голландський дипломат заявив, що подібно терористам, які сліпо здійснюють атаки, Орбан не робить різниці в міграційній кризі, зображаючи всіх шукачів притулку як потенційних "терористів".
"Ті, хто звертається до релігійного фанатизму ... створюють ворогів так само, як і угорський уряд", - сказав Шелтема.
Раніше, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав "оголошенням війни" заяву мільярдера Джорджа Сороса про корупцію і "мафіозну державу" в Угорщині.
Перед парламентом Угорщини у Будапешті 21 травня пройшли масові протести проти закону, завдяки якому закривається Центральноєвропейський університет, заснований Джорджем Соросом.
Нещодавно Європейський парламент ухвалив резолюцію, що закликає ЄС запустити процедуру 7 статті проти Угорщини через серйозне погіршення верховенства права та демократії в країні.
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