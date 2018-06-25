Угорщина вимагає від України офіційного статусу для угорської мови
"Є фундаментальний принцип, з якого ми виходимо: за міжнародним правом, вже надані меншинам права не можуть зменшуватися. І якщо до цього наявність 10% угорців у населеному пункті чи в районі дозволяла визначати мову цієї меншини офіційною, а новий закон підніме цю планку до 33% – то, звичайно ж, ми будемо опиратися", - заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у інтерв’ю "Європейській правді".
За словами дипломата, Угорщина розуміє, що український уряд прагне знизити російський вплив в тому числі шляхом ухвалення відповідного закону про мову. Але Будапешт не згоден із тим, щоб це відобразилось на угорській громаді.
"У мене одне питання: якщо йдеться про російську мову, то як у цій картині з’явилися ми, угорці? Ми хочемо забратися звідти! Таке враження, що Угорщина просто потрапила під роздачу! Але в кожному разі – чи це "супутні руйнування", чи це так і планувалося – ваші дії б’ють по нас", - зазначив Петер Сійярто.
Нагадаємо, угорський уряд не вимагає від України безумовної відмови від чинної редакції мовної норми закону про освіту, але наголошує на виконанні двох ключових пунктів рекомендації Венеціанської комісії.
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