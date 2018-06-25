Угорщина вимагає від України офіційного статусу для угорської мови

Угорщина чинитиме опір, якщо новий український закон про мови, який ухвалять на зміну скасованому "закону Ківалова - Колесниченка", не дасть угорській мові статус офіційної.

"Є фундаментальний принцип, з якого ми виходимо: за міжнародним правом, вже надані меншинам права не можуть зменшуватися. І якщо до цього наявність 10% угорців у населеному пункті чи в районі дозволяла визначати мову цієї меншини офіційною, а новий закон підніме цю планку до 33% – то, звичайно ж, ми будемо опиратися", - заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у інтерв’ю "Європейській правді".

За словами дипломата, Угорщина розуміє, що український уряд прагне знизити російський вплив в тому числі шляхом ухвалення відповідного закону про мову. Але Будапешт не згоден із тим, щоб це відобразилось на угорській громаді.

"У мене одне питання: якщо йдеться про російську мову, то як у цій картині з’явилися ми, угорці? Ми хочемо забратися звідти! Таке враження, що Угорщина просто потрапила під роздачу! Але в кожному разі – чи це "супутні руйнування", чи це так і планувалося – ваші дії б’ють по нас", - зазначив Петер Сійярто.