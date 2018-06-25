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Угорщина вимагає від України офіційного статусу для угорської мови

Будапешт буде "опиратися", якщо мовний закон не дасть угорській мові статус офіційної
Угорщина чинитиме опір, якщо новий український закон про мови, який ухвалять на зміну скасованому "закону Ківалова - Колесниченка", не дасть угорській мові статус офіційної.
Угорщина вимагає від України офіційного статусу для угорської мови Фото: EPA/UPG

"Є фундаментальний принцип, з якого ми виходимо: за міжнародним правом, вже надані меншинам права не можуть зменшуватися. І якщо до цього наявність 10% угорців у населеному пункті чи в районі дозволяла визначати мову цієї меншини офіційною, а новий закон підніме цю планку до 33% – то, звичайно ж, ми будемо опиратися", - заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у інтерв’ю "Європейській правді".

За словами дипломата, Угорщина розуміє, що український уряд прагне знизити російський вплив в тому числі шляхом ухвалення відповідного закону про мову. Але Будапешт не згоден із тим, щоб це відобразилось на угорській громаді.

"У мене одне питання: якщо йдеться про російську мову, то як у цій картині з’явилися ми, угорці? Ми хочемо забратися звідти! Таке враження, що Угорщина просто потрапила під роздачу! Але в кожному разі – чи це "супутні руйнування", чи це так і планувалося – ваші дії б’ють по нас", - зазначив Петер Сійярто.

Нагадаємо, угорський уряд не вимагає від України безумовної відмови від чинної редакції мовної норми закону про освіту, але наголошує на виконанні двох ключових пунктів рекомендації Венеціанської комісії.

 

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25 06 2018 11:22
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