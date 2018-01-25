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Угорщина вимагає від України юридичних гарантій за законом про освіту, - Сійярто

У разі відсутності юридичних гарантій Угорщина залишить за собою право блокувати всі міжнародні ініціативи України
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про те, що його відомство вимагає від України юридичних гарантій в тому, що застосування в Україні нового закону про освіту почнеться після досягнення домовленості з угорською національною меншиною в Закарпатті.
Угорщина вимагає від України юридичних гарантій за законом про освіту, - Сійярто Петер Сійярто. Фото: ЕРА

"Україна не повинна вводити в дію освітній закон, який вона попередньо не погодила з представниками угорської нацменшини. Нам мало обіцянок, нам потрібні юридичні гарантії", - приводить слова Сійярто сайт угорського МЗС.

Угорський дипломат вкотре стверджує, що прийнявши закон, Україна порушила міжнародні норми про захист нацменшин.

Також знову повторюється загроза Сійярто про те, що в разі відсутності юридичних гарантій Угорщина залишить за собою право блокувати всі міжнародні ініціативи України в рамках ЄС і НАТО.

Нагадаємо, що Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.

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