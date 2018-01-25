Угорщина вимагає від України юридичних гарантій за законом про освіту, - Сійярто
"Україна не повинна вводити в дію освітній закон, який вона попередньо не погодила з представниками угорської нацменшини. Нам мало обіцянок, нам потрібні юридичні гарантії", - приводить слова Сійярто сайт угорського МЗС.
Угорський дипломат вкотре стверджує, що прийнявши закон, Україна порушила міжнародні норми про захист нацменшин.
Також знову повторюється загроза Сійярто про те, що в разі відсутності юридичних гарантій Угорщина залишить за собою право блокувати всі міжнародні ініціативи України в рамках ЄС і НАТО.
Нагадаємо, що Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".
Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.
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