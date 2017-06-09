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Угорщина висловила протест проти українського закону "Про освіту"

Угорці вважають, що закон є безпрецедентним порушенням щодо прав меншин
Уряд Угорщини висловив рішучий протест проти нового закону "Про освіту", прийнятий Верховною Радою України 5-го вересня.
Угорщина висловила протест проти українського закону "Про освіту" Будапешт. Фото: catpollock.theworldrace.org

На думку угорців, прийняття цього закону "позбавляє національні меншини, що проживають в країні, фактично навчання рідною мовою", повідомляє Мukachevo.net з посиланням на урядовий портал Угорщини.

Угорщинна вважає, що закон прийнято всупереч Конституції України і є "безпрецедентним порушенням щодо прав меншин, в тому числі угорців", яких в Україні проживає близько 150 тисяч чоловік.

Повідомляється, що відтепер мовою націоанльних меншин дозволяється навчання лише в дитячих садах і початкових класах. А це є порушенням основних прав меншин і міжнародного договору про угорсько-українське добросусідство, - йдеться у заяві.

"Уряд Угорщини рішуче стоїть на боці закарпатських угорців. Угорський уряд також очікує, що Україна перегляне та відкоригує закон таким чином, аби від цього не постраждали права нацменшин, в тому числі угорців", - йдеться у заяві.

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Нагадаємо,що 5 вересня депутати Верховної Ради підтримали закон про освіту в Україні, який передбачає 12-річне навчання в школі та підвищення зарплати вчителів. Законом визначено, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова, тобто українська.

Відзначимо, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував Україні обговорити підписання угоди про подвійне громадянство для угорців, які мешкають в Україні.

Угорщинна вважає, що інтереси угорців, що мешкають закордоном, будуть захищені, якщо етнічні угорські партії будуть представлені в місцевих парламентах.

 

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06 09 2017 18:19
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