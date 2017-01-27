Угорщина виступає за зняття санкцій з Росії через втрату $6.5 млрд

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що європейські санкції проти Росії неефективні і мають бути скасовані.

"Позиція Угорщини щодо санкцій полягає у тому, що вони неефективні", - сказав міністр, зазначивши, що з 2014 року угорська економіка втратила через санкції експортні можливості на суму $6.5 млрд, інформує Reuters.

"Чи маємо ми радіти спаду російської економіки? Ні, ми шкодуємо через це" - сказав Сіярто.

Крім того, він зазначив, що не розглядає РФ як загрозу.

"Я не бачу Росію як загрозу для Угорщини. Я розумію і поважаю наших польських друзів, у балтійських друзів інша позиція з цього приводу... Росія не нападе на членів НАТО. Не думаю, що це в інтересах Росії", - сказав міністр.

Відзначимо, що наступного тижня президент РФ Володимир Путін здійснить візит до Угорщини.

Нагадаємо, що радниця президента США Дональда Трампа Келліенн Конвей (Kellyanne Conway) заявила, що зараз в адміністрації Трампа розглядається питання про послаблення санкцій проти Росії.