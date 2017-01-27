Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Угорщина виступає за зняття санкцій з Росії через втрату $6.5 млрд

Угорське МЗС не розглядає Росію як загрозу
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що європейські санкції проти Росії неефективні і мають бути скасовані.
Угорщина виступає за зняття санкцій з Росії через втрату $6.5 млрд Владімір Путін. Фото: РИА "Новости"

"Позиція Угорщини щодо санкцій полягає у тому, що вони неефективні", - сказав міністр, зазначивши, що з 2014 року угорська економіка втратила через санкції експортні можливості на суму $6.5 млрд, інформує Reuters.

"Чи маємо ми радіти спаду російської економіки? Ні, ми шкодуємо через це" - сказав Сіярто.

Крім того, він зазначив, що не розглядає РФ як загрозу.

"Я не бачу Росію як загрозу для Угорщини. Я розумію і поважаю наших польських друзів, у балтійських друзів інша позиція з цього приводу... Росія не нападе на членів НАТО. Не думаю, що це в інтересах Росії", - сказав міністр.

Відзначимо, що наступного тижня президент РФ Володимир Путін здійснить візит до Угорщини.

Нагадаємо, що радниця президента США Дональда Трампа Келліенн Конвей (Kellyanne Conway) заявила, що зараз в адміністрації Трампа розглядається питання про послаблення санкцій проти Росії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 01 2017 18:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У 19 на фронт: позивний "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

У 19 на фронт: позивний "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat