Угорщина виступає за зняття санкцій з Росії через втрату $6.5 млрд
"Позиція Угорщини щодо санкцій полягає у тому, що вони неефективні", - сказав міністр, зазначивши, що з 2014 року угорська економіка втратила через санкції експортні можливості на суму $6.5 млрд, інформує Reuters.
"Чи маємо ми радіти спаду російської економіки? Ні, ми шкодуємо через це" - сказав Сіярто.
Крім того, він зазначив, що не розглядає РФ як загрозу.
"Я не бачу Росію як загрозу для Угорщини. Я розумію і поважаю наших польських друзів, у балтійських друзів інша позиція з цього приводу... Росія не нападе на членів НАТО. Не думаю, що це в інтересах Росії", - сказав міністр.
Відзначимо, що наступного тижня президент РФ Володимир Путін здійснить візит до Угорщини.
Нагадаємо, що радниця президента США Дональда Трампа Келліенн Конвей (Kellyanne Conway) заявила, що зараз в адміністрації Трампа розглядається питання про послаблення санкцій проти Росії.
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