Угорщина вийшла з угоди ООН з міграції слідом за США

Ця угода "надихне мільйони людей для того, щоб зібратися в дорогу", вважає угорський міністр

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в середу, 18 липня, заявив, що угорський уряд ухвалив рішення вийти з міжнародної угоди з міграції, з якої США вийшли наприкінці 2017 року.

На думку угорської влади, ця угода заохочує небажані і потенційно небезпечні для всього світу переміщення людей, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Ця угода "небезпечна для Угорщини і всього світу", і вона "надихне мільйони людей для того, щоб зібратися в дорогу", вважає угорський міністр.

Раніше під час обговорення деталей угоди, яке тривало 18 місяців і завершилося 10-11 грудня 2017 року, Будапешт неодноразово висловлював сумніви щодо того, що воно може зобов'язати країни-учасниці угоди відкрити кордони для мігрантів.

Даний пакт – перша міжнародна угода, що регулює ситуацію з міграцією в усьому світі. Його розробка почалася після того, як кількість людей, які переселяються по всьому світу, зросло до 250 млн або 3% населення Землі.

Вашингтон відмовився від участі в подальшому обговоренні проекту угоди на початку грудня 2017 року, заявивши, що воно "суперечить чинній політиці США з міграції та біженців".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто дорікнув Раді Європи в тому, що вона більше переймається ситуацією з мігрантами, ніж закарпатськими угорцями, чиї права, на його думку, грубо порушуються в Україні.