Угорщина й Україна мають вирішити суперечності навколо закону про освіту, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає Україну й Угорщину якомога швидше вирішити суперечності навколо мовних норм закону "Про освіту".

Зі слів генсека, Угорщина є цінним членом альянсу, що робить великий внесок у колективну безпеку, передають "Українські Новини".

"Водночас Україна є важливим партнером НАТО, і альянс демонструє свою підтримку Україні не тільки через російську агресію. Ми не змогли скликати комісію "Україна - НАТО" на рівні міністрів, тому що Угорщина блокує її за мовний закон. Угорщина й Україна повинні якомога швидше вирішити протиріччя навколо цього закону", - заявив Столтенберг.

Глава альянсу зазначив, що комісію "Україна - НАТО" на рівні послів вдалося провести, але водночас він підкреслив, що вирішення спору між двома країнами необхідно, щоб вдалося провести комісії й на рівні міністрів.

Нагадаємо, що в лютому Угорщина заблокувала вже друге міністерське засідання НАТО. У жовтні минулого року Будапешт ветував скликання засідання комісії НАТО-Україна, заплановане на 6 грудня. Тиснучи на Україну, влада Угорщини вимагає перегляду мовної норми закону про освіту.

20 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про намір заблокувати участь Президента України Петра Порошенка в саміті НАТО, який відбудеться в Брюсселі в липні 2018 року.