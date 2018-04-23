Угорщина заблокувала засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ

Засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ цього тижня не відбудеться, проте тісна співпраця Альянсу з Києвом триватиме.

"На цей момент жодних комісій Україна-НАТО не заплановано. Але Україна є важливим партнером для НАТО і наш діалог триває", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу НАТО.

Альянс далі "тісно співпрацюватиме з Україною і надаватиме політичну і практичну підтримку".

За інформацією "Укрінформу", Угорщина вкотре заблокувала засідання комісії. Наголошено, що Будапешт уже втретє блокує проведення засідання комісії, висловлюючи так претензії до мовної статті українського закону про освіту.

У четвер, 27 квітня, у Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради на рівні голів МЗС союзників. Українська сторона планувала провести в рамках зустрічі засідання Комісії Україна-НАТО. Усі союзники, а також Міжнародний секретаріат Альянсу підтримали таку ініціативу, однак Угорщина ветувала її.

Нагадаємо, що в лютому Угорщина заблокувала вже друге міністерське засідання НАТО. У жовтні минулого року Будапешт ветував скликання засідання комісії НАТО-Україна, заплановане на 6 грудня. Тиснучи на Україну, влада Угорщини вимагає перегляду мовної норми закону про освіту.

20 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про намір заблокувати участь Президента України Петра Порошенка в саміті НАТО, який відбудеться в Брюсселі в липні 2018 року.