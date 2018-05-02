ПОЛІТИКА НОВИНИУ Міністерстві закордонних справ Угорщини засудили напад на офіс організації закарпатських угорців в Ужгороді і закликали ввести в західний регіон України місію ОБСЄ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Угорщина закликає відправити місію ОБСЄ в західний регіон України
В уряді Угорщини вимагають гарантій безпеки для закарпатських угорців
Фото: 1news.md
Будапешт очікує, що українська влада знайде винуватців інциденту якомога швидше і з'ясує, які були мотиви їх дій.
"Ці події підтверджують легітимність угорської ініціативи, згідно з якою спостерігачі ОБСЄ в Україні мають бути присутні не тільки в східній частині країни, але і в її західній частині", - йдеться у офіційній заяві МЗС на сайті уряду Угорщини.
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Нагадаємо, що в Ужгороді в будинок Закарпатської спілки угорців кинули "коктейль Молотова".
Фото: УНН
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