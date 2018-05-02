Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Угорщина закликає відправити місію ОБСЄ в західний регіон України

В уряді Угорщини вимагають гарантій безпеки для закарпатських угорців
У Міністерстві закордонних справ Угорщини засудили напад на офіс організації закарпатських угорців в Ужгороді і закликали ввести в західний регіон України місію ОБСЄ.
Угорщина закликає відправити місію ОБСЄ в західний регіон України Фото: 1news.md

Будапешт очікує, що українська влада знайде винуватців інциденту якомога швидше і з'ясує, які були мотиви їх дій.

"Ці події підтверджують легітимність угорської ініціативи, згідно з якою спостерігачі ОБСЄ в Україні мають бути присутні не тільки в східній частині країни, але і в її західній частині", - йдеться у офіційній заяві МЗС на сайті уряду Угорщини.


Натисніть для збільшення зображення

Нагадаємо, що в Ужгороді в будинок Закарпатської спілки угорців кинули "коктейль Молотова".


Фото: УНН

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 02 2018 23:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.