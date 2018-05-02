Угорщина закликає відправити місію ОБСЄ в західний регіон України В уряді Угорщини вимагають гарантій безпеки для закарпатських угорців

У Міністерстві закордонних справ Угорщини засудили напад на офіс організації закарпатських угорців в Ужгороді і закликали ввести в західний регіон України місію ОБСЄ.

Фото: 1news.md

Будапешт очікує, що українська влада знайде винуватців інциденту якомога швидше і з'ясує, які були мотиви їх дій. "Ці події підтверджують легітимність угорської ініціативи, згідно з якою спостерігачі ОБСЄ в Україні мають бути присутні не тільки в східній частині країни, але і в її західній частині", - йдеться у офіційній заяві МЗС на сайті уряду Угорщини.

Натисніть для збільшення зображення Нагадаємо, що в Ужгороді в будинок Закарпатської спілки угорців кинули "коктейль Молотова".

Фото: УНН

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