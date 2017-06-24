НОВИНИВізові центри Посольства Угорщини у Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові припиняють приймати документи на вироблення шенгенських віз із 28 червня цього року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Угорщина закриває візові центри у Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові
Візовий центр працюватиме у Львові
Фото: РБК
Видача паспортів у цих візових центрах буде здійснюватися до 14 липня. Лише візовий центр Угорщини у Львові поки що працюватиме у звичайному режимі, повідомляє сайт візового центру Угорщини в Україні.
Таке рішення прийнято у зв’язку із тим, Україна отримала безвізовий режим і з 11 червня українці при наявності біометричного паспорту можуть потрапити у країни ЄС без шенгенвізи.
Вже з 29 травня візові центри Угорщини не приймали від заявників з біометричними паспортами заяв на виготовлення шенгенських віз.
Нагадаємо, що посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень анонсував відкриття нового прикордонного пункту пропуску між Україною та Угорщиною навесні 2018 року.
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