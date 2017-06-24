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Угорщина закриває візові центри у Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові

Візовий центр працюватиме у Львові
Візові центри Посольства Угорщини у Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові припиняють приймати документи на вироблення шенгенських віз із 28 червня цього року.
Угорщина закриває візові центри у Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові Фото: РБК

Видача паспортів у цих візових центрах буде здійснюватися до 14 липня. Лише візовий центр Угорщини у Львові поки що працюватиме у звичайному режимі, повідомляє сайт візового центру Угорщини в Україні.

Таке рішення прийнято у зв’язку із тим, Україна отримала безвізовий режим і з 11 червня українці при наявності біометричного паспорту можуть потрапити у країни ЄС без шенгенвізи.

Вже з 29 травня візові центри Угорщини не приймали від заявників з біометричними паспортами заяв на виготовлення шенгенських віз.

Нагадаємо, що посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень анонсував відкриття нового прикордонного пункту пропуску між Україною та Угорщиною навесні 2018 року.

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24 06 2017 12:56
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