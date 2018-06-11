Угорщина запевнила у незмінній підтримці територіальної цілісності України
"Детально поінформувала про ситуацію на Сході України в контексті триваючої російської агресії та ситуацію в тимчасово окупованому Росією Криму. З угорського боку було запевнено в незмінності позиції щодо підтримки територіальної цілісності та відновлення миру в Україні", - розповіла на своїй Facebook-сторінці після зустрічі з угорським чиновником.
Окрім того, сторони обговорили питання взаємодії в правоохоронній сфері, охорони кордону та покращення умов його перетину, в тому числі шляхом запровадження спільного прикордонного і митного контролю, запобігання та протидії природним катастрофам, зазначила посол.
Нагадаємо, Угорщина змінила назву посади урядового уповноваженого по Закарпаттю, яка викликала жорсткий спротив України.
Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто категорично заперечив, що Будапешт має намір змінити кордони чи захопити окремі райони Закарпаття або ж домагатися статусу автономії регіону.
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