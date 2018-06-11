Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Угорщина запевнила у незмінній підтримці територіальної цілісності України

Сторони обговорили питання взаємодії в правоохоронній сфері
Віце-прем’єр-міністр Угорщини Шандор Пінтор запевнив посла України в Будапешті Любов Непоп у незмінній підтримці територіальної цілісності України.
Угорщина запевнила у незмінній підтримці територіальної цілісності України Фото: з відкритих джерел

"Детально поінформувала про ситуацію на Сході України в контексті триваючої російської агресії та ситуацію в тимчасово окупованому Росією Криму. З угорського боку було запевнено в незмінності позиції щодо підтримки територіальної цілісності та відновлення миру в Україні", - розповіла на своїй Facebook-сторінці після зустрічі з угорським чиновником.

Окрім того, сторони обговорили питання взаємодії в правоохоронній сфері, охорони кордону та покращення умов його перетину, в тому числі шляхом запровадження спільного прикордонного і митного контролю, запобігання та протидії природним катастрофам, зазначила посол.

Нагадаємо, Угорщина змінила назву посади урядового уповноваженого по Закарпаттю, яка викликала жорсткий спротив України.

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто категорично заперечив, що Будапешт має намір змінити кордони чи захопити окремі райони Закарпаття або ж домагатися статусу автономії регіону.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 11 2018 18:53
ТЕГИ: Угорщина
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновник Veterano Wood: "Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну"

Засновник Veterano Wood: "Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.