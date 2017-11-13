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Угорщина зажадала від України негайно розслідувати інцидент з прапором

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, в добре функціонуючої та європейській країні подібні події не допускаються
У Будапешті заявили, що в добре функціонуючій і європейській країні подібні ситуації не допускаються Угорщина очікує, що Україна проведе розслідування відносно групи осіб, учасники якої зірвали угорський прапор в місті Берегово (Закарпатська область) і намагалися його спалити.
Угорщина зажадала від України негайно розслідувати інцидент з прапором Петер Сійярто. Фото: Reuters / LASZLO BALOGH

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в понеділок, 13 листопада, передає видання Hirado.hu.

На прес-конференції міністрів закордонних справ держав-членів ЄС міністр закордонних справ Угорщини заявив, що влада країни звернулися до посла України в Будапешті.

Він підкреслив, що в добре функціонуючої та європейській країні подібні події не допускаються.

"Злочинці повинні бути затримані і притягнуті до судової відповідальності якомога швидше", - сказав Сійярто.

Нагадаємо, в неділю, 12 листопада, п'ятдесят активістів "Свободи" зняли з будівлі міської ради Берегово прапор Угорщини і хотіли його спалити. Однак місцева поліція відібрала і повернула прапор на місце. За словами голови Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, політичні сили, які влаштували провокацію, не мають ніякої підтримки в області.

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13 11 2017 20:18
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