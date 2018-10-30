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Угорщина змінила назву "уповноваженого по Закарпаттю"

Тепер у назві посади йдеться не про розвиток однієї області, а про співпрацю двох сусідніх прикордонних регіонів
Угорщина переіменувала назву посади урядового уповноваженого по Закарпаттю, яка викликала жорсткий спротив України.
Угорщина змінила назву "уповноваженого по Закарпаттю" Фото: Getty Images

Відповідне рішення опубліковане в офіційному виданні Міністерства юстиції Угорщини у понеділок, 29 жовтня, копія якого є у розпорядженні "Європейської правди".


Фото: eurointegration.com.ua

У понеділок Будапешт офіційно змінив посаду Грежі на "уповноваженого міністра, відповідального за розвиток співпраці Сабольч-Сатмар-Березької області та Закарпатської області, а також координацію програми розвитку дитячих навчальних закладів Карпатського регіону".

Тобто тепер, як пише ЄП, у назві посади йдеться не про розвиток однієї області, а про співпрацю двох сусідніх прикордонних регіонів. Угорщина фактично повернула назву посади Грежі, яка існувала до весни поточного року, додавши до функцій уповноваженого роботу із ДНЗ Закарпаття.

Нагадаємо, раніше в уряді Угорщини створили посаду міністра, який буде відповідати за розвиток Закарпатської області України.

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасово повіреного у справах Угорщини в Україні, висловивши рішучий протест через заяву Орбана.

Також МЗС вручило угорському дипломату ноту з вимогою надати офіційні роз’яснення у зв’язку із рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну. В МЗС протестують, що до сфери компетенції уповноваженого віднесено частину суверенної території України.

У п'ятницю, 31 серпня, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Угорщина вирішила змінити назву посади уповноваженого Закарпаття.

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