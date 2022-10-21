Угорщину звільнили від обмеження цін на газ – Орбан

"Ми домовилися, що навіть якщо в Європі буде межа цін на газ, це не вплине на ті довгострокові контракти, без яких поставки газу Угорщині були б неможливі вже через кілька днів. Іншими словами, ми звільнені від обмежень цін на газ, тому це не ставить під загрозу безпечне газопостачання Угорщини", – зазначив Орбан.

Він також заявив, що навіть якщо в Європі буде спільна закупівля газу, то для Угорщини вона не буде обов'язковою.

"При цьому всі варіанти придбання залишаються відкритими для нас. Це важливо, тому що знизити ціну на енергоносії в нашій країні ми можемо тільки тоді, коли буде більше ресурсів, тим більше буде конкуренція на угорському енергоринку", – додав прем'єр.

Зазначимо, що в перший день саміту лідери країн ЄС домовилися про заходи щодо боротьби з енергетичною кризою і погодилися з необхідністю прискорити зусилля щодо зниження попиту на енергію.

У домовленостях згадується лише тимчасовий динамічний ціновий коридор для негайного обмеження епізодів надмірно високих цін на газ.