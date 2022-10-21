Угорщину звільнили від обмеження цін на газ – Орбан
На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну на саміті ЄС у Брюсселі було досягнута домовленість про те, що будь-які обмеження ціни на газ в ЄС у майбутньому не будуть застосовуватися до довгострокових угод між Угорщиною і російським "Газпромом".
Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у Facebook.
Йдеться про постачання газу за 15-річною угодою.
"Ми домовилися, що навіть якщо в Європі буде межа цін на газ, це не вплине на ті довгострокові контракти, без яких поставки газу Угорщині були б неможливі вже через кілька днів. Іншими словами, ми звільнені від обмежень цін на газ, тому це не ставить під загрозу безпечне газопостачання Угорщини", – зазначив Орбан.
Він також заявив, що навіть якщо в Європі буде спільна закупівля газу, то для Угорщини вона не буде обов'язковою.
"При цьому всі варіанти придбання залишаються відкритими для нас. Це важливо, тому що знизити ціну на енергоносії в нашій країні ми можемо тільки тоді, коли буде більше ресурсів, тим більше буде конкуренція на угорському енергоринку", – додав прем'єр.
Зазначимо, що в перший день саміту лідери країн ЄС домовилися про заходи щодо боротьби з енергетичною кризою і погодилися з необхідністю прискорити зусилля щодо зниження попиту на енергію.
У домовленостях згадується лише тимчасовий динамічний ціновий коридор для негайного обмеження епізодів надмірно високих цін на газ.
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