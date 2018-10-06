Угорські прикордонники оголосили тривогу через український літак, що незаконно перетнув кордон

Не виключається, що це був контрабандний літак

Угорщина оголосила військову тривогу через український літак, який нелегально порушив повітряний простір.

У суботу, 9 червня, близько опівночі на українсько-угорському кордоні в районі пункту пропуску Лужники - Берегшурань в повітряний простір країни увійшов літак, який не встановив зв'язок з диспетчерами, повідомляє місцеве видання Index.

Прикордонники оголосили тривогу і повідомили органи НАТО з безпеки. Крім того, в повітря підняли шведські багатоцільові винищувачі четвертого покоління Saab JAS 39 Gripen.

Повідомляється, що літак після декількох маневрів пішов з угорського повітряного простору. Не виключається, що це був контрабандний літак.