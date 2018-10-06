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Угорські прикордонники оголосили тривогу через український літак, що незаконно перетнув кордон

Не виключається, що це був контрабандний літак
Угорщина оголосила військову тривогу через український літак, який нелегально порушив повітряний простір.
Угорські прикордонники оголосили тривогу через український літак, що незаконно перетнув кордон Фото: flickr.com

У суботу, 9 червня, близько опівночі на українсько-угорському кордоні в районі пункту пропуску Лужники - Берегшурань в повітряний простір країни увійшов літак, який не встановив зв'язок з диспетчерами, повідомляє місцеве видання Index.

Прикордонники оголосили тривогу і повідомили органи НАТО з безпеки. Крім того, в повітря підняли шведські багатоцільові винищувачі четвертого покоління Saab JAS 39 Gripen.

Повідомляється, що літак після декількох маневрів пішов з угорського повітряного простору. Не виключається, що це був контрабандний літак.

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10 06 2018 16:56
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