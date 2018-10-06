CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУгорщина оголосила військову тривогу через український літак, який нелегально порушив повітряний простір.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Угорські прикордонники оголосили тривогу через український літак, що незаконно перетнув кордон
Не виключається, що це був контрабандний літак
Фото: flickr.com
У суботу, 9 червня, близько опівночі на українсько-угорському кордоні в районі пункту пропуску Лужники - Берегшурань в повітряний простір країни увійшов літак, який не встановив зв'язок з диспетчерами, повідомляє місцеве видання Index.
Прикордонники оголосили тривогу і повідомили органи НАТО з безпеки. Крім того, в повітря підняли шведські багатоцільові винищувачі четвертого покоління Saab JAS 39 Gripen.
Повідомляється, що літак після декількох маневрів пішов з угорського повітряного простору. Не виключається, що це був контрабандний літак.
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10 06 2018 16:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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