Угорській авіакомпанії запропонують орендувати аеропорт Ужгорода

Влада Закарпатської області має намір запропонувати угорській компанії взяти в оренду аеропорт "Ужгород".

"28 березня ми їдемо в Дебрецен для того, щоб запропонувати угорській Wizz Air взяти в оренду наш аеропорт. Ідея полягає в тому, що у них оператор аеропорту "Дебрецен" вже сертифікований EASA і, фактично, ми не будемо мати проблем з сертифікацією оператора. Ми поставимо сертифікованого європейського оператора і розблокуємо цю систему (через яку ужгородський аеропорт не може приймати літаків). Якщо наші колеги (з Києва) не хочуть нам допомагати, ми змушені проситися до найближчих сусідів", – заявив голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс, повідомило видання "Ужінформ".

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль уточнив, що угорська компанія може створити філію в Україні.

Однак видання "Центр транспортних стратегій" зауважило, що, можливо, чиновники мали на увазі компанію Airport Debrecen Kft, яка є оператором аеропорту Дебрецен, або інвестиційну групу CLOOB, яка з 2011 року володіє більшістю акцій цього оператора. Лоукост-перевізник Wizz Air не оперує аеропортами.

Зараз з Дебрецена літає переважно Wizz Air. Лоукостер виконує польоти за 4 напрямками (Бове, Лондон-Лутон, Мілан-Бергамо, Ейндховен), а з кінця березня - будуть додані рейси на Мальме і Тель-Авів. Також в Дебрецен з Мюнхена літає німецька авіакомпанія Lufthansa. У 2016 році аеропорт прийняв 284,4 тис. пасажирів.

Аеропорт "Ужгород" не приймає регулярні рейси з червня 2016 року. Для повернення авіакомпаній в повітряну гавань Україні потрібно домовитися зі Словаччиною про передачу відповідальності за забезпечення обслуговування повітряного руху на прикордонній території українським диспетчерам. Аеропорт Ужгород розташований в безпосередній близькості до словацького кордону, при посадці літаки перетинають повітряний простір Словаччини.