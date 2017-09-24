Угорський міністр хоче особисто зустрітися з Гриневич через закон про освіту

Керівник Міністерства людських ресурсів Угорщини Золтан Балог в офіційному листі до Лілії Гриневич попросив про особисту зустріч із міністром освіти й науки України через ухвалений Верховною Радою закон про освіту.

Про це пише "Радіо Свобода".

25 вересня Золтан Балог візьме участь у відкритті навчального року в угорськомовному Інституті імені Ференца Ракоці ІІ в місті Берегове на Закарпатті, куди також у числі почесних гостей запросили і міністра освіти й науки України Лілю Гриневич. У своєму листі Балог запропонував провести розмову щодо підписаного на цьому тижні головою Верховної ради України Андрієм Парубієм нового закону України про освіту.

У понеділок, 25 вересня, на Закарпатті з робочим візитом також планує побувати і спікер Національних зборів Угорщини Ласло Кевер.

У листі угорського міністра йдеться про те, що цей законодавчий акт, й особливо його мовна стаття щодо освіти меншин, викликала занепокоєння кількох урядів сусідніх країн, включно угорського.

На думку Золтана Балога, ця зустріч дасть партнерам можливість обговорити деякі побоювання, що виникають в угорської влади щодо нового українського закону. Відтак, отримавши інформацію української сторони, угорський міністр сподівається ознайомитися з тим, якими є справжні причини і цілі ухвалення нового закону про освіту в Україні, йдеться у листі Балога.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у п'ятницю, 22 вересня, заявив з трибуни Генеральної Асамблеї ООН, що прийнятий в Україні закон про освіту порушує право на використання мови національними меншинами.

У четвер, 21 вересня, Закарпатська облрада звернулася до Президента України Петра Порошенка щодо закону про освіту.

Раніше парламент Угорщини одноголосно схвалив резолюцію із засудженням українського закону про освіту, наголосивши, що він грубо порушує права угорців на Закарпатті. До того ж румунський парламент ухвалив декларацію, в якій висловлено надію на дотримання європейських стандартів у сфері захисту прав національних меншин, які проживають в Україні, після прийняття Верховною Радою закону "Про освіту".