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Угорський міністр з трибуни Генасамблеї ООН попросив розслідувати український закон про освіту

Петер Сійярто заявив, що закон "явно порушує конвенцію ООН і міжнародні норми"
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у п'ятницю, 22 вересня, заявив з трибуни Генеральної Асамблеї ООН, що прийнятий в Україні закон про освіту порушує право на використання мови національними меншинами.
Угорський міністр з трибуни Генасамблеї ООН попросив розслідувати український закон про освіту Петер Сійярто. Фото: Reuters / LASZLO BALOGH

У цьому зв'язку він звернувся до верховного комісара ООН з прав людини провести розслідування, повідомляє "Укрінформ".

"На жаль, парламент України 5 вересня прийняв новий закон у сфері освіти. Цей закон набагато більше скорочує права на використання мови (меншин – ред.), забороняє дітям до 10 років отримувати освіту рідною мовою", - заявив угорський міністр.

Він підкреслив, що цей закон "явно порушує конвенцію ООН і міжнародні норми" та здатен створити небезпечний прецедент, якщо ООН зберігатиме мовчання.

"Ми наполегливо закликаємо високого комісара ООН з прав людини розпочати розслідування у зв'язку з прийнятим законом в Україні та використати всі наявні  засоби для припинення порушень прав меншин цим новим законом", - заявив Сійярто.

Він також акцентував, що Угорщина завжди підтримуватиме свої громади за кордоном, де б вони не мешкали у світі.

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Нагадаємо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав прийнятий раніше парламентом закон "Про освіту".

Раніше  Угорщина звернулась до Організації Об'єднаних Націй через внесення змін до українського закону про освіту, через порушення прав меншин, затверджених в правилах ООН. Про це заявив у вівторок, 19 вересня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, перебуваючи на 72-й сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

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23 09 2017 12:37
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